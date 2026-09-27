Le Qatar a échappé au piège tendu par le Yémen après avoir décroché une victoire difficile sur le score d'un but à zéro, ce dimanche, au stade Al-Inma, dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 », s'assurant officiellement une qualification pour les demi-finales.

Le Qatar doit cette victoire à un but de Youssef Abdulrazaq, inscrit à la 63e minute, dans une rencontre marquée par une performance remarquable des deux gardiens, en particulier Mohammed Aman, qui a repoussé un penalty d'Akram Afif et privé le Qatar de doubler son avance.

Le Qatar a abordé cette rencontre en quête d'une deuxième victoire consécutive, après avoir entamé son parcours dans la compétition par un succès face à Bahreïn sur le score de deux buts à zéro, tandis que le Yémen cherchait à effacer sa lourde défaite face aux Émirats arabes unis sur le score de quatre buts à zéro lors de la première journée.









Akram Afif a bien failli donner l'avantage au Qatar dès le début, mais le gardien Mohammed Aman s'est distingué en écartant l'occasion, avant qu'Issa Lai ne se blesse à la neuvième minute, quittant la pelouse et laissant sa place à Jassem Jaber.

Le Yémen a répliqué par une tentative dangereuse à la 24e minute, mais Mohammed Abou Nada est intervenu au bon moment pour sauver le but du Qatar et empêcher l'encaissement du premier but.

Akram Afif est revenu menacer les cages yéménites une minute plus tard, mais Mohammed Aman a poursuivi sur sa lancée et a repoussé la frappe de la star d'Al-Sadd depuis la surface de réparation, avant que le gardien yéménite ne repousse à nouveau une tentative d'Afif à la 28e minute.

À la 38e minute, Abdulwasea Al-Matari a bien failli faire trembler les filets du Qatar, mais Mohammed Abou Nada a sauvé sa cage avec brio, laissant la première période se terminer sur un score nul et vierge, dans un contexte de performances éclatantes des deux gardiens.









Le Qatar a entamé la seconde période avec davantage de pression, et Ayoub Al-Alaoui a bien failli ouvrir le score d'une tête qui est passée à côté du poteau.

À la 63e minute, Youssef Abdulrazaq a enfin réussi à percer la défense yéménite en inscrivant le but de l'avantage pour le Qatar, offrant ainsi aux siens un ascendant important dans la rencontre.

Ahmed Alaa a bien failli ajouter un deuxième but, mais la transversale a repoussé sa frappe, avant que Mohammed Aman ne se distingue à nouveau en privant Ayoub Al-Alaoui d'un but à la 68e minute.









Le Qatar a obtenu l'occasion de sceller la rencontre par un deuxième but sur penalty à la 72e minute, mais Akram Afif l'a manqué après que Mohammed Aman a repoussé le tir avec brio.

Malgré les tentatives du Yémen de revenir au score dans les dernières minutes, le Qatar a conservé son avance jusqu'au coup de sifflet final, s'offrant une précieuse victoire sur le score d'un but à zéro.

Grâce à cette victoire, le Qatar a porté son total à 6 points en tête du deuxième groupe, après avoir signé deux succès consécutifs, s'assurant officiellement la qualification pour les demi-finales de la Gulf Cup 27.



























