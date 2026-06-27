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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo, Achraf Hakimi assure que le Maroc « va devenir fou » en cas de victoire en Coupe du monde

Pays-Bas vs Maroc
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A. Hakimi
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Maroc

L’équipe de France pourrait, un jour, soulever la Coupe du monde.

La star marocaine Achraf Hakimi estime que le royaume basculerait dans l’euphorie en cas de triomphe des Lions de l’Atlas en Coupe du monde.

Le Maroc se prépare à défier les Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir réalisé, lors de l’édition qatarie, un exploit historique pour le monde arabe et africain en atteignant la quatrième place.

Hakimi a confié lors de l’émission « ABtalks » animée par Anas Boukch et diffusée sur YouTube : « Gagner la Coupe du monde serait le plus grand accomplissement de ma carrière. »

Il a poursuivi : « Que signifie pour nous remporter la Coupe du monde ? Il n’y a pas de mots. Je pense que nous en sommes capables, mais nous savons que nous devons rester concentrés à chaque match. »

Il a conclu : « Ce sera difficile à 100 %, mais nous donnerons tout pour aller le plus loin possible. Pourquoi pas ? Un jour, nous pourrions remporter la Coupe du monde. »

Coupe du monde
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« Ce serait incroyable. Ce serait une première pour une nation africaine et, bien sûr, pour le Maroc. Je suis convaincu que tout le pays se mettrait à festoyer. »

Et de conclure : « J’aimerais vraiment vivre ça un jour (rires). Ce serait également quelque chose de très spécial pour moi, en tant que capitaine, de brandir le trophée ; ce serait exceptionnel. »

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