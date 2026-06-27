En vidéo, Abou Al-Shamat reconnaît : « Nous avons échoué à la Coupe du monde. Ne nous imputez pas les erreurs des 20 dernières années. »

Mohamed Abou Al-Shamat, défenseur de l’équipe d’Arabie saoudite, a admis l’élimination prématurée des « Verts » de la Coupe du monde, après leur sortie dès le premier tour.

Les Saoudiens ont quitté la compétition dès la phase de groupes après un match nul et vierge contre le Cap-Vert, tôt samedi matin au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

Dans des déclarations relayées par le journaliste saoudien Abdallah Al-Hunayan sur son compte personnel X, Abou Al-Shamat a reconnu : « Nous n’avons pas réussi à nous qualifier dans cette compétition ; nous nous en voulons et nous présentons nos excuses à notre public avant tout. »

Il a ajouté : « Nous allons travailler pour progresser, car nous présentons encore des lacunes en tant que joueurs saoudiens et nous devons monter en puissance, d’autant plus que cette génération découvre la Coupe du monde pour la première fois. »

Il a poursuivi : « Je comprends la tristesse du peuple saoudien, mais je veux lui dire que cette génération découvre la Coupe du monde pour la première fois. Ne soyez pas trop durs avec ces joueurs. Vous avez tout à fait le droit de nous demander des comptes, du plus jeune au plus âgé, et nous allons nous efforcer d’apprendre de nos erreurs. »

Il a poursuivi : « Nous allons tout mettre en œuvre pour vous dédommager. Je sais que vous en avez assez des promesses, mais c’est ainsi que fonctionne le football : le succès ne vient pas du jour au lendemain, il faut progresser pas à pas pour atteindre le succès espéré. »

Il a conclu : « On dit que l’équipe saoudienne n’a rien accompli depuis vingt ans, mais nous n’étions pas là il y a vingt ans. C’est mon deuxième tournoi avec la sélection. Je ne cherche pas d’excuses, je tirerai les enseignements nécessaires et je suis prêt à assumer mes responsabilités, car mon unique objectif est de rendre le peuple saoudien heureux. »

Il a conclu : « Ces joueurs sont les vôtres, et ils sont tous en colère. Ne remettez pas en question leur volonté de se qualifier. Ils la veulent, mais des lacunes existent, et nous nous efforçons d’en tirer les leçons. »