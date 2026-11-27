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L'Olympique de Marseille s'est bien imposé 1-0 face au Levski Sofia jeudi soir, lors de la 5e journée de la Ligue Europa, mais la victoire est passée au second plan en raison de violents incidents survenus dans les tribunes du stade Vélodrome, où des affrontements ont éclaté entre les supporters des deux équipes avant le coup d'envoi.

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Marseille s'est imposé 1-0 face au Levski, quatre jours seulement après sa défaite surprise à domicile contre Le Mans (2-3) en championnat de France. L'équipe a ainsi décroché sa deuxième victoire en Ligue Europa et intègre le top 24 de la compétition.

Mais l'ambiance festive au Vélodrome a été gâchée par de violents affrontements dans la tribune Jean-Bouin entre des supporters marseillais et ceux du Levski Sofia, venus en nombre soutenir leur équipe.

11 blessés après des affrontements en tribunes

Selon le média français « Foot Mercato », qui cite RMC, les violences ont nécessité l'intervention des équipes médicales et l'hospitalisation de plusieurs personnes. Cinq d'entre elles ont été transportées pour être soignées après avoir subi des blessures, notamment des traumatismes à l'œil et à la tête, ainsi qu'une luxation de l'épaule.

La même source ajoute que six autres personnes ont été soignées sur place pour des plaies, précisant que les 11 blessés étaient tous des supporters du Levski Sofia, champion de Bulgarie.

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Le dirigeant du Levski : « Comment toutes ces personnes sont-elles entrées dans les tribunes ? »

Après la rencontre, Dimitri Borimirov, directeur exécutif du club bulgare, s'est présenté devant les médias pour évoquer les affrontements. Il a vivement critiqué ce qui s'est passé dans le stade et réclamé des mesures contre Marseille.

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« J'espère qu'aucun autre match de coupe d'Europe ne se jouera dans ce stade ! Nous avons vu beaucoup de choses, des choses vraiment horribles. Nous avons vu plus de 400 personnes qui portaient des matraques en caoutchouc, et certaines étaient aussi armées de couteaux. Elles ont traversé toute la zone, du niveau -1 du secteur sud jusqu'au secteur central, puis jusqu'au cinquième étage. Tout cela n'aurait pas pu se produire sans complicité », a déclaré Borimirov.

Le dirigeant bulgare, ancien milieu offensif international aux 69 sélections, a ajouté : « Lors de la réunion que j'ai eue avec la direction, ce sont précisément les questions que j'ai posées : comment et pourquoi ce groupe si nombreux a-t-il pu entrer dans notre secteur ? Où était la sécurité ? Où étaient les agents de sécurité du stade ? Il n'y avait absolument personne pour les arrêter ou pour aider nos supporters. »

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Il a poursuivi : « Ensuite, ces personnes sont tranquillement revenues dans le stade en trois minutes seulement, après avoir regagné leurs places. Quant aux gendarmes, ils ne sont arrivés qu'à la 18e minute du match. »

Colère bulgare, Marseille fait part de son mécontentement

Par ces déclarations, le directeur exécutif du Levski Sofia a exprimé sa vive colère face à la gestion des incidents, estimant que ce qui s'est passé au Vélodrome soulève des questions sur les mesures de sécurité prises avant et pendant la rencontre.

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De son côté, Bruno Genesio, entraîneur de Marseille, n'a pas caché son mécontentement. En conférence de presse après le match, il a assuré que l'équipe n'était pas informée des détails des incidents au moment de son entrée sur la pelouse.

« Nous n'avions pas d'informations quand nous sommes entrés sur le terrain. C'est vraiment très regrettable », a déclaré Genesio.