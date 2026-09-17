En vidéo : 100e but et 49e titre, Messi écrit un nouveau chapitre lors d'une soirée magique avec l'Inter Miami

Lionel Messi a continué d'écrire l'histoire aux États-Unis, en menant l'Inter Miami au sacre en « Campeones Cup » après une victoire face au club mexicain de Cruz Azul sur le score de 2-0, dans la nuit de ce jeudi, lors d'une soirée qui a marqué un nouveau chiffre exceptionnel dans la carrière de la star argentine.

Messi a inscrit le premier but de l'Inter Miami à la 24e minute, avant d'offrir le second à son coéquipier brésilien Casemiro sur un corner à la 81e minute, conduisant ainsi son équipe vers un nouveau titre et confirmant une fois de plus sa présence dans les grands rendez-vous.

Le 100e but

Messi n'a eu besoin que de 115 matches avec l'Inter Miami pour atteindre la barre des 100 buts toutes compétitions confondues, réalisant ce record au rythme le plus rapide qu'il ait connu avec n'importe quelle équipe qu'il a représentée tout au long de sa carrière.

Ce but est survenu de façon paradoxale, puisqu'il a exploité une passe de son ancien coéquipier au Barça, Luis Suárez, pour faire trembler les filets d'une tête, avant de contribuer plus tard à sceller la victoire en délivrant une passe décisive à Casemiro.

Plus surprenant encore : Messi avait inscrit son tout premier but sous le maillot de l'Inter Miami face à ce même adversaire, Cruz Azul, lorsqu'il en avait fait trembler les filets sur un coup franc en juillet 2023, si bien que son 100e but arrive face à ce même club mexicain plus de trois ans plus tard.

49 titres

Avec ce sacre, Messi a porté son total à 49 titres en clubs et en sélection, renforçant sa position de joueur le plus titré de l'histoire du football.

Depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain, la star argentine a ajouté cinq titres à son palmarès avec le club américain.

Messi avait mené l'Inter Miami au sacre en Leagues Cup en 2023, quelques semaines seulement après sa première apparition avec l'équipe, et il avait aussi contribué au gain du Supporters' Shield en 2024, lorsque le club avait battu le record du nombre de points sur une seule saison en MLS avec un total de 74 points, avant de remporter la saison dernière le titre de la MLS.

Plus rapide qu'à Barcelone et avec l'Argentine

Messi a atteint la barre des 100 buts avec l'Inter Miami après seulement 115 matches, surpassant en termes de rapidité d'accès à ce chiffre toutes les équipes et sélections pour lesquelles il avait auparavant joué.

Il lui avait fallu 188 matches avec le Barça pour atteindre les 100 buts, contre 174 matches avec la sélection argentine.

Ses 100 buts avec l'Inter Miami se répartissent sur les différentes compétitions : 76 buts en MLS, 14 buts en Leagues Cup, 8 buts en Ligue des champions de la Concacaf et un but à la Coupe du monde des clubs, en plus de son but en Campeones Cup.

Messi en tête

Messi a porté son total à 929 buts en clubs et en sélection au cours de sa carrière, tout en poursuivant ses prouesses sur le plan national, après avoir inscrit 19 buts en 22 matches de MLS cette saison, ce qui le place en tête du classement des buteurs.

Casemiro a déclaré après le match, en parlant de son coéquipier : « Nous devons en profiter, car nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire pour le football est incroyable. »

L'ancien joueur du Real Madrid a ajouté : « Il reste le meilleur, il l'a prouvé en Coupe du monde et il continue de le prouver en MLS. »

Messi avait annoncé fin août sa retraite internationale, avec un dernier match avec la sélection argentine prévu le 6 octobre prochain dans la capitale, Buenos Aires, tandis qu'il continue de poursuivre davantage de records et de titres dans le dernier chapitre de sa carrière exceptionnelle.

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