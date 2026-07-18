En une seule mi-temps, l’Angleterre égalise le record du nombre de matchs pour la troisième place

À la mi-temps de la petite finale de la Coupe du monde 2026, ce samedi soir, l’Angleterre menait 4-0 face à la France, se rapprochant ainsi du record de la plus large victoire en matchs de classement de l’histoire de la compétition.

Le record actuel, établi lors de l’édition 1994 entre la Suède et la Bulgarie (4-0), pourrait ainsi être égalé.

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Declan Rice a ouvert le score dès la 3^e minute, avant qu’Ezri Konsa ne double la mise à la 18^e. Bukayo Saka a ensuite inscrit les troisième et quatrième buts, respectivement aux 37^e et 45+1^e minutes.

Selon le site français « stats foot », le but de Rice est le plus rapide concédé par les Bleus en Coupe du monde depuis celui de l’Anglais Bryan Robson, marqué dès la première minute de France-Angleterre en 1982.

Il s’agit également de la première fois dans l’histoire des participations françaises à la Coupe du monde que les Bleus concèdent deux buts lors des 20 premières minutes d’une rencontre. Enfin, c’est la première fois depuis l’édition 2010, sous la houlette de Raymond Domenech, que l’équipe de France encaisse deux buts ou plus lors de deux matchs consécutifs dans la compétition.

Les Bleus avaient ensuite chuté en demi-finale (2-0) face à l’Espagne.



