Le journal turc Milliyet rapporte qu’Ibrahim Haciosmanoglu, président de la Fédération turque de football, et son instance dirigeante ont déjà pris la décision correspondante. Jusqu’à présent, rien n’a toutefois encore été confirmé officiellement.

Montella faisait déjà l’objet de critiques après la Coupe du monde extrêmement décevante cet été, lorsque l’élimination dès la phase de groupes des Turcs, considérés avant le début du tournoi comme un outsider, avait été actée prématurément après des défaites contre l’Australie (0-2) et le Paraguay (0-1). Les quatre revers, parfois lourds, lors des quatre premiers matches de la nouvelle saison de Ligue des nations ont désormais sans doute rendu inévitable le départ de l’Italien.

L’équipe de Montella avait d’abord tenu son rang lors du 0-1 contre l’armada de stars française, mais les voix critiques se sont faites de plus en plus fortes après le 1-4 contre l’Italie et le 0-3 en Belgique. Lundi, la Turquie a ensuite aussi perdu le match retour contre les Italiens sur le score de 1-3, et la relégation de la Ligue A de la Ligue des nations est ainsi quasiment scellée.

Comment Vincenzo Montella a-t-il réagi aux demandes de démission en Turquie ?

Les supporters turcs réclamaient déjà le départ de Montella autour du 0-3 en Belgique, mais le technicien de 52 ans s’est défendu : « Statistiquement, c’était un match équilibré. À ce niveau, on ne peut pas faire d’erreurs. Quand on en fait, l’adversaire ne les pardonne pas », a expliqué Montella, avant d’ajouter au sujet de la qualité de ses adversaires : « Être en Ligue A est un privilège et non une punition. C’est pourquoi nous devons continuer à progresser, donner le meilleur de nous-mêmes et continuer à travailler. »

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Il ne veut pas « accorder trop d’attention aux critiques actuelles. Avec ces joueurs, nous sommes retournés à la Coupe du monde après 24 ans et avons été promus en Ligue A. » En effet, la Turquie s’était qualifiée pour une Coupe du monde pour la première fois depuis 2002 sous Montella, qui avait succédé en septembre 2023 à l’entraîneur allemand Stefan Kuntz, licencié peu auparavant. En outre, avec Montella sur le banc, l’équipe avait réalisé un bon Euro 2024, atteignant les quarts de finale et ne s’inclinant que de justesse face aux Pays-Bas (1-2).

Qui succéderait à Montella à la tête de la Turquie ?

Pour la Coupe du monde, de grandes choses étaient attendues en Turquie compte tenu d’un groupe abordable avec l’Australie, le Paraguay et les États-Unis, ainsi que d’un effectif de grande qualité emmené par Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Milan) ou Kenan Yildiz (Juventus Turin). La déception n’en a été que plus immense après cette élimination précoce.

Le contrat de Montella court encore jusqu’après l’Euro 2028, et l’ancien attaquant était en principe aussi censé mener les Turcs au prochain grand tournoi. Si son licenciement venait à être confirmé, on ne sait pas encore qui pourrait lui succéder. Les prochains matches sont programmés à la mi-novembre : la Turquie recevra d’abord la Belgique avant de conclure la phase de groupes de la Ligue des nations par un déplacement chez les Français.