Tout le monde au sein du Barça savait que le match contre le Paris Saint-Germain, hier mardi en Ligue des champions, allait être extrêmement difficile, ce qui s'est confirmé sur le terrain, au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions, est parvenu à s'imposer face au Barça (4-2), prouvant qu'il s'agit d'une équipe dotée d'un potentiel offensif colossal.

Les hommes de Luis Enrique ont dominé leurs adversaires, qui ont connu leur première défaite de la saison, en raison des nombreuses erreurs commises à différents moments du match. Mais le Barça peut en tirer de nombreux enseignements pour l'avenir, notamment en vue d'affronter le Real Madrid dimanche prochain lors du Clasico de Liga.

Le journal espagnol « Marca » a relevé 6 erreurs commises par le Barça, qui ont entraîné sa chute au Parc des Princes, et les a passées en revue comme suit :

Les ballons perdus

La perte du ballon par le Barça a été l'un des facteurs principaux de la défaite. Lors des cinq premières minutes, Pedri a perdu le ballon à trois reprises, offrant des occasions nettes au Paris Saint-Germain.

Après l'une de ces pertes, Kvaratskhelia a frappé un ballon qui a été repoussé par le poteau, et Joan García a dû intervenir pour les deux premières fois du match.

Deux buts sont venus d'une perte de balle au milieu de terrain, dont l'une par l'intermédiaire de Lamine Yamal. Si le Barça veut remporter le titre de la Ligue des champions, il ne peut pas se permettre de perdre le ballon aussi souvent, surtout dans cette zone du terrain.

De larges espaces

Le Paris Saint-Germain a exploité ces erreurs et créé de nombreuses occasions. Les hommes de Luis Enrique ont également cadré 15 tirs contre le Barça, un chiffre qu'aucun adversaire n'avait jamais atteint face au Barça au cours de la dernière décennie.

L'équipe de Flick a besoin d'améliorer sa défense et de resserrer les espaces dans sa ligne arrière, ce qui rendrait plus difficile la pénétration de sa surface de réparation.

Une efficacité limitée

En Europe, il faut savoir conclure. Le Barça a créé de nombreuses occasions tout au long du match, faisant preuve de son talent offensif, mais les hommes de Flick ont manqué de précision devant le but.

Lamine, Raphinha et Gordon n'étaient pas à leur meilleur niveau, bien que Lamine ait inscrit un but magnifique. Les joueurs de Flick ont tiré 18 fois au total, mais seulement cinq de ces tirs étaient cadrés.

Le jeu d'échanges

Le Barça a souvent échoué à imposer son rythme favori au match. Au lieu de le maîtriser, il s'est transformé en un match d'échanges qui s'est terminé par la victoire de l'équipe française.

Bien qu'il y ait eu des périodes en seconde période où le Barça a réussi à dominer et à posséder le ballon davantage que son adversaire, ce qui lui a permis d'inscrire le but de l'égalisation, il a finalement manqué du contrôle nécessaire pour conserver la possession.

L'absence de Rodri

En ce sens, la présence de Rodri est primordiale. Il est vrai que Flick doit gérer le temps de jeu de ses joueurs, mais il est difficile de comprendre pourquoi sacrifier le milieu de terrain dans un match aussi important que celui-ci contre le Paris Saint-Germain.

Et bien que le match contre le Real Madrid soit prévu dimanche, la présence de l'ancien lauréat du Ballon d'Or semble indispensable. L'équipe catalane l'a regretté en première période, où Pedri n'a pas réussi à imposer le rythme requis, et lorsque Rodri est entré en seconde période, aux côtés de Gavi, aucun des deux n'est parvenu à allumer l'étincelle d'enthousiasme dont les Blaugrana avaient besoin.

Les coups de pied arrêtés

Un autre facteur à prendre en compte est la défense sur les coups de pied arrêtés. Le Barça a encaissé un but sur corner, et n'a pas pu repousser la tête de Lucas Hernández (le deuxième but).

Le Paris Saint-Germain a exploité un coup de pied arrêté bien travaillé pour inscrire un but et porter l'écart à 2-1 en faveur de l'équipe française.



