Le Barça ne connaît pas le repos, même lorsque l'entraîneur Hansi Flick accorde une journée de congé à l'équipe. Le niveau d'enthousiasme et d'engagement des joueurs est à son comble, ce qui s'est clairement illustré ce jeudi au complexe de la « Ciutat Esportiva Joan Gamper ». En effet, bien que le technicien allemand ait accordé une journée de repos à ses joueurs, dix d'entre eux ont choisi de se présenter volontairement aux installations du club catalan.

Parmi les présents figuraient Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gerard Martin, Xavi Espart et Szczesny, aux côtés des joueurs blessés : Bardghji, Christensen, Koundé, Eric Garcia et Dani Olmo. Cette liste reflète le dévouement des membres de l'équipe à un moment considéré comme l'une des périodes les plus exigeantes de la saison, selon le journal catalan « Sport ».

La décision de Flick était tout à fait logique. Les joueurs de l'équipe catalane sont rentrés de Paris vers 3h30 du matin, après avoir disputé leur match de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Compte tenu du fait que l'équipe a effectué une séance d'entraînement de récupération hier mercredi, et à l'approche du Clasico contre le Real Madrid dimanche prochain, l'entraîneur a jugé opportun d'accorder aux joueurs une journée de repos pour reprendre des forces. Pourtant, nombre d'entre eux ont choisi de mettre à profit cette journée pour continuer à travailler.

Le journal catalan ajoute que le gardien Wojciech Szczesny est l'un des exemples les plus marquants à cet égard. Le Polonais, qui fait souvent l'objet de plaisanteries en raison de sa personnalité singulière, fait en réalité preuve d'un engagement sans faille envers son travail quotidien.

Et « Sport », qui suit régulièrement l'arrivée des joueurs à la « Ciutat Esportiva » (le centre d'entraînement), a constaté que Szczesny ne manque presque jamais à l'appel. Même les jours où les séances d'entraînement sont facultatives, le gardien veille toujours à être présent dans les installations sportives pour poursuivre son travail, ne serait-ce que pour s'entraîner à l'intérieur de la salle de musculation (gym). Szczesny a de nouveau confirmé cet engagement ce jeudi.

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Plusieurs joueurs suivent actuellement des programmes de rééducation à la suite de leurs blessures. Il s'agit de Roony Bardghji, Eric Garcia, Andreas Christensen et Dani Olmo, qui étaient tous présents pour poursuivre leurs programmes de soins.

Jules Koundé était également présent, l'évolution de son état physique restant au cœur d'un grand intérêt avant le Clasico. Le joueur français travaille dur pour être prêt à temps, bien que sa présence dans la liste ne soit pas encore garantie.

Le nom du jeune joueur Xavi Espart se distingue tout particulièrement. Originaire de la région du Maresme, il a récemment livré l'une de ses meilleures prestations dans sa jeune carrière professionnelle. Sa performance remarquable face au Paris Saint-Germain, couronnée par un but au Parc des Princes, a confirmé son immense potentiel.

Néanmoins, son dévouement dépasse ce qu'il montre sur le terrain. En effet, bien que l'équipe ait bénéficié d'une journée de repos ce jeudi, Espart a choisi de se rendre à la cité sportive pour continuer à travailler.

C'est ce que l'on appelle le « travail invisible » : ce type d'effort qui n'apparaît pas dans les résumés des matchs, mais qui est hautement apprécié par Flick, une mentalité que partagent d'autres joueurs de l'équipe.

Par exemple, Pedri a livré une autre prestation exceptionnelle face au Paris Saint-Germain, tandis que Gerard Martin retrouve progressivement son niveau habituel. Tous deux ont choisi de profiter de la journée de repos pour continuer à améliorer leur condition physique, et Fermin Lopez s'est également joint à cette initiative.

À l'approche de la confrontation contre le Real Madrid ce dimanche au stade du « Camp Nou », le Barça cherche à aborder le rendez-vous dans la meilleure forme possible. Flick a tenu à ancrer des standards élevés afin qu'ils deviennent partie intégrante du quotidien des joueurs au sein des vestiaires, même les jours qui ne leur imposent pas d'entraînement.

Ce qui s'est produit ce jeudi en est une preuve manifeste. Alors que l'entraîneur a accordé du repos aux joueurs du Barça, nombre d'entre eux ont choisi de ne pas en profiter. Les joueurs de l'équipe catalane disputeront, vendredi et samedi, deux séances d'entraînement collectives, les seules, avant la confrontation tant attendue contre le Real Madrid.



