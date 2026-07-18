En termes de contrat… Quand Zidane prendra-t-il ses fonctions à la tête de l'équipe de France ?

Selon plusieurs sources presse, Zinedine Zidane prendra officiellement les commandes de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, en remplacement de Didier Deschamps.

Deschamps dirigera son dernier match des Bleus dimanche à minuit, face à l’Angleterre, pour la petite finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le quotidien L’Équipe, les documents échangés entre Zidane et la Fédération française de football (FFF) fixent son entrée en fonction au 1^(er) septembre.

L’annonce officielle pourrait toutefois intervenir dès ce jeudi ou vendredi, quelques jours après la finale de la Coupe du monde.

Sa première mission avec les Bleus consistera à les diriger lors de quatre rencontres consécutives en Ligue des nations : contre la Turquie et la Belgique les 25 et 28 septembre, puis face à l’Italie le 2 octobre et de nouveau contre la Belgique le 5 octobre.

Zidane hérite d’une sélection championne du monde 2018, finaliste 2022 et lauréate de la Ligue des Nations 2021, un héritage lourd mais exaltant.