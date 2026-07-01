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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En termes catégoriques, le président de l’Atlético de Madrid met fin au débat sur l’avenir d’Alvarez

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J. Alvarez
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É.-U.

Qu'a-t-il déclaré au sujet de la star argentine ?

Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a réaffirmé ce mercredi que le club n’envisageait pas de céder l’international argentin Julián Álvarez lors du mercato estival en cours.

L’attaquant avait pourtant annoncé, après la rencontre Argentine-Autriche en Coupe du monde 2026, son intention de quitter le club madrilène pour accomplir son rêve.

Selon plusieurs médias, l’attaquant souhaiterait rejoindre le FC Barcelone lors de ce mercato estival, une sortie publique qui a agacé la direction colchonera.

Dans un entretien accordé à la radio « RNE » et relayé par le journal « Mundo Deportivo », Cerezo a affirmé : «Nous avons été surpris, mais nous avons réagi comme il fallait : nous avons réaffirmé qu’il est joueur de l’Atlético de Madrid, que nous n’avons reçu aucune offre, et qu’même s’il y en avait, nous ne souhaitons pas le vendre.»

De son côté, Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, a réagi à la polémique lors de son passage dans l’émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER ». Il a affirmé que si l’attaquant venait à rejoindre le club catalan, il serait accueilli « à bras ouverts », ajoutant : « Si j’étais à sa place, je le ferais. »

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Barcelone, le Real Madrid et Arsenal avaient manifesté leur intérêt pour l’attaquant argentin, sous contrat avec l’Atlético jusqu’au 30 juin 2030 et protégé par une clause libératoire de 500 millions d’euros.

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