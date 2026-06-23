En surpassant Owen et Rooney, Bellingham inscrit son nom dans les annales en battant des records face au Ghana

Jude Bellingham a poursuivi sa série de records avec la sélection anglaise en ajoutant une nouvelle ligne à son palmarès déjà impressionnant, après avoir pris part au match des « Three Lions » contre le Ghana lors de la 2ᵉ journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026, mardi soir.

Selon les données de Squawka, le milieu de terrain devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire des « Three Lions » à atteindre la barre des 50 sélections.

À 22 ans et 359 jours, le milieu de terrain a ainsi battu le précédent record détenu par Wayne Rooney.

Il devance désormais les légendes anglaises, le classement étant le suivant :

Jude Bellingham : 22 ans et 359 jours.

Wayne Rooney : 23 ans et 139 jours.

Michael Owen : 23 ans et 179 jours.

Raheem Sterling : 24 ans et 180 jours.

Bukayo Saka : 24 ans et 285 jours.

Bellingham a déjà laissé son empreinte lors de la victoire de l’Angleterre face à la Croatie lors de la première journée, en inscrivant le troisième but du quadruplé (4-2) de l’équipe entraînée par Thomas Tuchel.

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