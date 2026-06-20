En surpassant le Cameroun et le Sénégal, le Maroc établit un nouveau record africain en Coupe du monde

La sélection marocaine a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en enchaînant une nouvelle performance de haut niveau lors de la phase de groupes. Grâce à sa victoire (1-0) face à l’Écosse, vendredi soir, dans le cadre du groupe 3 de la Coupe du monde 2026, les « Lions de l’Atlas » totalisent désormais quatre points en deux matchs.

Les « Lions de l’Atlas » totalisent désormais quatre points en deux matchs et se rapprochent considérablement du tour suivant, après avoir débuté par un nul contre le Brésil (1-1).

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Grâce à ce succès face à l’Écosse, les Lions de l’Atlas restent invaincus pour la sixième rencontre consécutive en phase de groupes de la Coupe du monde, avec un bilan de trois victoires et trois nuls.

Avec cette série, le Maroc détient désormais le record d’invincibilité d’une sélection africaine en phase de groupes, devançant le Cameroun (cinq matchs sans défaite entre 1982 et 1990) et le Sénégal (également cinq matchs entre 2002 et 2018).

Rappelons que, lors du dernier Mondial au Qatar, les Lions de l’Atlas avaient réalisé leur meilleure performance en terminant quatrièmes, devenant ainsi la première nation arabe et africaine à atteindre ce rang.