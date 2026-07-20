En Serie A, c’est la valse des gardiens : Di Gregorio est sur le point d’être transféré, et selon les bookmakers, Meret et De Gea seraient également menacés

L'Inter a donné le coup d'envoi en se séparant de Yann Sommer, remplacé par Ivan Provedel, ex-Lazio, mais la valse des gardiens en Serie A ne fait que commencer. Celui qui semble le plus menacé est Michele Di Gregorio, à la Juventus. L’ancien Monzese, auteur d’une saison compliquée et dont l’agent a critiqué la direction bianconera, a déjà un pied hors de Turin, comme le confirment les analystes de William Hill, qui proposent une cote à 1,35 pour son départ lors du mercato estival.





À Naples, Allegri doit trancher entre Alex Meret et Vanja Milinkovic-Savic, l’Italien étant donné partant à 1,55. Même David De Gea, à la Fiorentina, pourrait partir (cote à 2,30), tandis que le dossier Marco Carnesecchi reste en stand-by : si le directeur sportif Giuntoli lui confirme un rôle central dans le projet, les bookmakers de Betflag estiment son départ à 3,00. En revanche, Gasperini ne devrait pas laisser partir Mile Svilar, meilleur gardien de la dernière Serie A. Malgré l’intérêt de plusieurs cadors de Premier League, son départ est coté à 5 fois la mise.