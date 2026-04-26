Selon le quotidien catalan Sport, l’Ajax s’intéresserait à six joueurs issus de la Masia du FC Barcelone. Dimanche, le même média a diffusé des images du directeur technique ajacide, Jordi Cruijff, assistant à la rencontre de l’équipe réserve blaugrana.

Selon l’observateur de clubs Lluís Miguelsanz, qui s’exprimait vendredi, Cruijff suit avec attention le gardien Iñaki Peña (27 ans), le milieu de terrain Marc Casadó (22 ans) et l’attaquant Roony Bardghji (20 ans). Les deux derniers semblent toutefois hors de portée pour l’Ajax.

Jofre Torrents (19 ans), Guille Fernández (17 ans, actuellement blessé) et Shane Kluivert (18 ans) sont également cités par Sport et apparaissent comme des cibles plus réalistes, que ce soit sous forme de transfert définitif ou de prêt.

Dimanche, il assistait au match du Barça B face à l’Atlètic Lleida, entraîné par l’ex-milieu ajacide Gabri.

Cruijff a assisté à une fin de match irrésistible : Lleida, pourtant lanterne rouge, menait 1-0 avant que les jeunes Alex Campos et Víctor Barberá ne renversent la vapeur dans le temps additionnel (2-1).

Fils de l’ancien Ajacied Patrick Kluivert et frère de Justin, lui-même passé par Amsterdam, Shane est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028.