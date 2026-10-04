En saluant les deux recrues de Chelsea : Agüero désigne le joueur le plus important des Blues

L'Argentin Sergio Agüero, légende de Manchester City, a révélé son admiration pour la star « spectaculaire » de Chelsea, Cole Palmer, et a fait l'éloge de deux des recrues estivales de l'entraîneur Xabi Alonso.

Alonso a accueilli plusieurs nouveaux visages à Stamford Bridge après sa nomination au poste de nouvel entraîneur de Chelsea, avec un contrat de quatre ans.

Chelsea a dépensé près de 350 millions de livres sterling pour plus de dix nouveaux joueurs après une saison décevante, conclue à la dixième place de la Premier League.

Malgré ces dépenses colossales dans l'ouest de Londres, qui ont inclus un transfert de 117 millions de livres sterling pour s'attacher les services de l'Anglais Morgan Rogers, Palmer reste le joueur le plus en vue de Chelsea, selon Agüero.

Agüero a brièvement évolué aux côtés de Palmer lorsque tous deux étaient à Manchester City : le premier a quitté l'Etihad Stadium en 2021 et le second a finalisé son transfert à Chelsea pour 40 millions de livres sterling en 2023.

Palmer a signé un début de saison étincelant, avec quatre buts et deux passes décisives en sept matchs, mais l'équipe d'Alonso n'occupe que la dixième place avec le pire bilan défensif du championnat.

Agüero a déclaré au site « Stake » : « Cole Palmer, João Pedro et Morgan Rogers sont de bons joueurs, mais même si vous avez trois excellents attaquants, si l'équipe n'est pas solide au milieu de terrain ou en défense, les attaquants peuvent inscrire trois buts et l'adversaire en marquera quatre. »

Il a ajouté, selon des propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Le match se terminera sur une défaite 4-3. Pour conserver une ligne d'attaque à trois efficace, vous avez aussi besoin d'une structure défensive fiable derrière, afin que l'équipe ne souffre pas trop. »

Et de poursuivre : « Chelsea est une équipe dangereuse. J'ai joué avec Cole Palmer et je l'admire en tant que joueur. Je pense que c'est un joueur extraordinaire. »

Il a continué : « Quand j'étais là-bas, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de jouer avec City, parce qu'il y avait de nombreux joueurs de très haut niveau qui étaient eux aussi en pleine forme. »

L'Argentin a ajouté : « Son transfert à Chelsea a été une bonne décision, car il avait besoin de jouer. À mon avis, c'est aujourd'hui le meilleur joueur de Chelsea. Il peut marquer ou offrir une passe décisive à tout moment et faire la différence. »

Agüero a également salué le recrutement de deux de ses compatriotes, le gardien Emiliano Martínez et le milieu de terrain Valentín Barco, arrivés respectivement d'Aston Villa et de Strasbourg.

Agüero a déclaré : « Emiliano Martínez est une excellente recrue, mais Chelsea a encaissé beaucoup de buts. Ce ne sera pas facile au début, car Dibu a besoin de connaître ses coéquipiers et les défenseurs, ce qui prendra quelques matchs. »

Il a enchaîné : « Mais Dibu deviendra un joueur extrêmement important dans de nombreux matchs, car il est capable de faire basculer les rencontres en votre faveur. C'est une excellente recrue. »

Il a conclu ses propos : « Je pense aussi que le recrutement de Barco est une excellente opération. C'est un jeune joueur doté d'un immense talent et d'une énergie considérable. Dès qu'il se sera habitué au rythme du jeu, il livrera de belles performances. »



