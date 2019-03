En « sacrifiant » la Ligue 1, Bruno Genesio devra rendre son choix payant au Barça

En effectuant une large rotation face à Strasbourg, Bruno Genesio a privilégié le rendez-vous face au Barça en Ligue des champions. Un choix risqué.

Bruno Genesio avait laissé entendre qu’il ferait tourner une partie de son équipe mais la proportion de la rotation avait de quoi surprendre, samedi sur la pelouse de la Meinau à Strasbourg. En laissant son capitaine Nabil Fekir sur le banc en compagnie de Memphis Depay, Bertrand Traoré, Tanguy Ndombélé ou encore Léo Dubois, le coach rhodanien a décidé de faire une revue d’effectif dans les grandes largeurs. Un choix qui a longtemps été payant avant que tout ne s’écroule à vingt minutes du terme de la rencontre. Alors que l’OL s’expose à voir Lille s’échapper à 7 longueurs devant, l’enjeu du match retour à Barcelone mercredi prochain prend encore un peu plus d’épaisseur.

Un coaching plus discutable que ses choix de départ

Le poids de la responsabilité ne peut reposer que sur la composition de départ. En 4-3-3, avec plusieurs joueurs en manque de temps de jeu (Tete, Cornet, Diop) et d’autres moins utilisés ces dernières semaines, l’OL s’est très bien comporté pendant plus d’une heure. En marquant très tôt dans les deux périodes - grâce à un doublé de Dembélé (3e, 51e) - les Lyonnais semblaient même dérouler face à une adversité toute relative.

C’est une rixe entre Ferland Mendy et Nuño Da Costa, peu après l’heure de jeu, qui a eu pour effet de réveiller les Strasbourgeois. « On avait tout bien fait pour se mettre dans les meilleures conditions. Il ne faut pas chercher dix mille excuses, on les remet dedans », déplorait Lucas Tousart en zone mixte. Des propos qui trouvaient largement écho dans l’analyse de Bruno Genesio un peu plus tôt en conférence de presse : « On est retombé dans nos travers en ne maîtrisant pas nos nerfs dans un premier temps, par individualisme ensuite et par un grand manque de maturité ». Les défauts de la jeunesse, sans doute, les travers que ne parvient tout simplement pas à gommer son équipe, encore un peu plus sûrement.

Mais alors comment expliquer l’immobilisme dans le coaching ? Après le remplacement de Marcelo sur blessure en début de rencontre (17e), Bruno Genesio a attendu l’entame du dernier quart d’heure de jeu pour lancer Nabil Fekir (76e) et Bertrand Traoré quelques minutes plus tard (83e). Des décisions qui n’ont pas pesé sur la fin du match où un attaque-défense s’est installé sans que la fougue montrée par chacune des deux équipes à la récupération du ballon ne se traduise par le but du chaos.

Qu’en aurait-il été si Fekir était entré plus tôt ? Sa capacité à conserver le ballon et à faire remonter son bloc aurait sans doute aidé l’OL à faire montre d’un peu plus de maîtrise. Que ce serait-il passé si Tanguy Ndombélé était entré avant pour renforcer un milieu qui peinait de plus en plus dans la transition offensive ? Comment se serait déroulée la rencontre si Bruno Genesio avait fait le choix de débuter avec son équipe type avec l’idée de sortir ses cadres en cas de résultat acquis ? Toutes ces questions, que le mauvais résultat du match nul posent, resteront en suspens. "Je crois qu'on a commis une très grosse erreur, ce sont des points qui nous manqueront à la fin", avançait Lucas Tousart pour conclure. Si rien n'est défintif, les conséquences dépendront bien du match des Lillois dimanche à Saint-Étienne (15h). Et du sort réservé aux Lyonnais mercredi à Barcelone, s'ils devaient chercher une consolation ailleurs qu'en Ligue 1.