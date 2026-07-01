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En route vers le trône de l’Afrique… La star congolaise bat le record historique de Dary à la Coupe du monde

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
B. Cipenga
A. Dari
Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Al Ahly SC
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.
Maroc
Canada
Égypte

Le joueur marocain perd un record historique

Brian Sipenga, la star de la République démocratique du Congo, a battu le record historique détenu par le Marocain Achraf Dari, défenseur de l’Al-Ahly égyptien, lors de la Coupe du monde.

La sélection congolaise a croisé son homologue anglaise ce mercredi au stade d’Atlanta, lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dès la 7^e minute, Sibenga a ouvert le score en reprenant un centre et en logeant le ballon à droite du gardien Jordan Pickford.

Selon les données d’Opta, Sipeenga inscrit ainsi le deuxième but le plus rapide de l’histoire des équipes africaines en phase à élimination directe d’une Coupe du monde.

Il dépossède ainsi le défenseur marocain Achraf Dari, auteur d’un but après 9 minutes contre la Croatie lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Coupe du monde
Canada crest
Canada
CAN
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Maroc
MAR

Seul le Ghanéen Kevin-Prince Boateng, auteur d’un but après 5 minutes lors de la victoire 2-1 contre les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010, fait mieux.

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