La Fédération mexicaine de football a officialisé la nomination de l’ancienne star du FC Barcelone au poste de sélectionneur national, en remplacement de Javier Aguirre.

Agüero a quitté son poste après l’élimination du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à la défaite 2-3 concédée face à l’Angleterre.

Peu après, la Fédération mexicaine a officialisé la nomination de Rafael Márquez à la tête de l’équipe nationale dans le cadre d’un projet sportif ambitieux courant jusqu’en 2030.

Marquez possède un palmarès étoffé, principalement acquis en tant que joueur. Ses années les plus fastes se situent au FC Barcelone (2003-2010), après son arrivée en provenance de Monaco et avant des passages à New York puis dans plusieurs clubs, qu’il a conclus à Atlas en 2018.

Depuis sa retraite sportive, Márquez s’est tourné vers l’entraînement : après un passage comme directeur sportif à Atlas, puis comme coach des jeunes à Barcelone (2022-2024), il a rejoint l’encadrement d’Aguirre en sélection en 2024.

En 37 matchs à la tête de l’équipe, Aguirre a récolté 22 victoires, 9 nuls et 6 défaites, pour 59 buts marqués et 28 encaissés.

Sous sa direction, les Aztèques ont signé l’une de leurs meilleures performances récentes : vainqueurs de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2024-2025 et de la Gold Cup 2025, ils ont également atteint les huitièmes de finale du Mondial 2026.