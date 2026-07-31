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En route vers Al-Hilal et Al-Nassr : les détails de la trahison de Jaissle envers Al-Ahli !

M. Jaissle
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Allemagne
Arabie saoudite

L'entraîneur allemand fait sensation

Des rapports de presse ont révélé, ce vendredi soir, une surprise de taille concernant de nouvelles coulisses liées au départ de l'Allemand Matthias Jaissle de l'entraînement d'Al-Ahli d'Arabie saoudite.

Jaissle a décidé de démissionner de son poste un an avant la fin de son contrat, pour rejoindre Newcastle United, qui versera une indemnité à Al-Ahli estimée à environ 11 millions d'euros.

La radio « Al Arabiya FM » a indiqué que Jaissle s'est proposé au cours des derniers jours à Al-Hilal et Al-Nassr afin de prendre en charge la mission de l'un ou l'autre au cours de la période à venir.

De même, la célèbre radio a précisé que Jaissle avait négocié avec une délégation du club de Milan à un moment antérieur afin de quitter Al-Ahli.

À lire aussi : l'accord est conclu, Newcastle cède au souhait d'Al-Ahli concernant Jaissle

Les sources ont également confirmé qu'Al-Ahli tentait de satisfaire Jaissle par tous les moyens afin qu'il reste à son poste, le club ayant fait preuve d'une grande souplesse dans le dossier des négociations, mais l'entraîneur allemand a imposé des conditions impossibles à remplir.

Les conditions inacceptables de Jaissle ne se sont pas arrêtées au marchandage, elles sont allées jusqu'à exiger l'inscription d'une clause « invraisemblable » dans son nouveau contrat interdisant à Al-Ahli de le limoger en toutes circonstances et quels que soient les résultats ; et en cas de décision de se séparer de lui, le club serait tenu de verser une clause pénale colossale estimée à 170 millions de riyals.



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