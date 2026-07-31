Des rapports de presse ont révélé, ce vendredi soir, une surprise de taille concernant de nouvelles coulisses liées au départ de l'Allemand Matthias Jaissle de l'entraînement d'Al-Ahli d'Arabie saoudite.

Jaissle a décidé de démissionner de son poste un an avant la fin de son contrat, pour rejoindre Newcastle United, qui versera une indemnité à Al-Ahli estimée à environ 11 millions d'euros.

La radio « Al Arabiya FM » a indiqué que Jaissle s'est proposé au cours des derniers jours à Al-Hilal et Al-Nassr afin de prendre en charge la mission de l'un ou l'autre au cours de la période à venir.

De même, la célèbre radio a précisé que Jaissle avait négocié avec une délégation du club de Milan à un moment antérieur afin de quitter Al-Ahli.

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Les sources ont également confirmé qu'Al-Ahli tentait de satisfaire Jaissle par tous les moyens afin qu'il reste à son poste, le club ayant fait preuve d'une grande souplesse dans le dossier des négociations, mais l'entraîneur allemand a imposé des conditions impossibles à remplir.

Les conditions inacceptables de Jaissle ne se sont pas arrêtées au marchandage, elles sont allées jusqu'à exiger l'inscription d'une clause « invraisemblable » dans son nouveau contrat interdisant à Al-Ahli de le limoger en toutes circonstances et quels que soient les résultats ; et en cas de décision de se séparer de lui, le club serait tenu de verser une clause pénale colossale estimée à 170 millions de riyals.







