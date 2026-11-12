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Le compte à rebours avant la première Coupe du monde féminine organisée en Amérique du Sud est officiellement entré dans sa dernière ligne droite, alors que l’instance dirigeante du football mondial a dévoilé le chemin vers le titre. À exactement un mois de la cérémonie du tirage au sort à Rio de Janeiro, les modalités techniques qui détermineront la composition des groupes du tournoi à 32 équipes sont désormais fixées.

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Le tirage au sort de la phase de groupes se prépare

La FIFA a publié les modalités du tirage au sort final de la Coupe du monde féminine 2027, qui aura lieu le 11 décembre au Musée d’art moderne de Rio de Janeiro. La cérémonie réunira pour la première fois au Brésil des représentants des nations qualifiées, aux côtés de légendes du football et d’invités de marque. Pour toucher un public plus large, les procédures du tirage ont également été illustrées dans le cadre d’une collaboration créative avec l’artiste brésilienne Rafaella Tuma.

Les 32 nations participantes seront réparties en quatre chapeaux de huit équipes selon le dernier classement mondial, dont la publication est prévue le 7 décembre. En tant que pays hôte, le Brésil est automatiquement placé dans le chapeau 1 et affecté à la position A1. Il ouvrira le tournoi le 24 juin de l’année prochaine à l’emblématique Estadio do Maracana. Ses deux autres matches de groupe sont prévus le 29 juin à l’Arena Itaquera de São Paulo et le 4 juillet à l’Estadio Nacional de Brasília.

Les sept nations les mieux classées rejoindront le pays hôte dans le premier chapeau. Les autres équipes qualifiées rempliront les chapeaux 2 et 3 dans l’ordre du classement. Le chapeau 4 comprendra quant à lui les cinq équipes directement qualifiées les moins bien classées, ainsi que trois places réservées aux futurs vainqueurs des barrages.

Séparation géographique et équilibre sportif

Lors du tirage, chaque chapeau sera entièrement vidé avant de passer au suivant. La répartition dans les huit groupes donnera la priorité à la diversité géographique, la règle principale de la FIFA imposant de séparer les équipes d’une même confédération.

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La seule exception concerne l’UEFA, qui enverra au moins 11 représentants au tournoi. Chaque groupe comptera donc au moins une équipe européenne, sans pouvoir en accueillir plus de deux.

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Pour préserver l’équilibre sportif dans les dernières phases de la compétition, la FIFA a instauré un mécanisme de séparation des nations les mieux classées. Les quatre premières équipes du classement final seront réparties entre deux parties distinctes du tableau de la phase à élimination directe.

Si ces grandes nations terminent en tête de leur groupe, les deux premières du classement ne pourront pas se rencontrer avant la finale. Le même principe s’applique aux nations classées troisième et quatrième, sur le modèle du tournoi masculin de 2026, afin d’assurer une progression équilibrée vers la finale.

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Les trois dernières places à attribuer

Si 29 nations découvriront leur sort pour la phase de groupes à Rio, les trois dernières places pour le tournoi ne seront pas encore attribuées lors de la cérémonie. Un tirage au sort consacré aux barrages décisifs se tiendra la veille, le 10 décembre, pour déterminer les rencontres de cette ultime chance de qualification.

Le parcours des barrages débutera officiellement par une phase préliminaire à Rabat, au Maroc, du 28 novembre au 5 décembre 2026. Six équipes, Taipei chinois, l’Ouzbékistan, l’Afrique du Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana et l’Équateur, tenteront de se qualifier pour la suite. Les deux nations qui y parviendront rejoindront alors quatre équipes accédant directement au dernier tour des barrages, dont le Venezuela et des représentants de l’UEFA et de la CONCACAF.

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Ces rencontres décisives auront lieu pendant la fenêtre internationale comprise entre le 23 février et le 7 mars de l’année prochaine. Disputées sur un seul match, elles permettront aux vainqueurs de décrocher leur billet pour le Brésil et de compléter la liste des 32 équipes de cette édition historique en Amérique du Sud.

En route vers un été historique

Après le tirage au sort final de décembre, la FIFA arrêtera le calendrier complet du tournoi. Si la composition des groupes sera connue, la répartition exacte des matches entre les stades et les horaires des coups d’envoi pour l’ensemble de la compétition seront confirmés ultérieurement. Ce processus vise à optimiser les conditions de jeu pour les équipes tout en permettant aux téléspectateurs du monde entier de suivre leurs nations en direct dans différents fuseaux horaires.

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Le tournoi se déroulera officiellement du 24 juin au 25 juillet 2027 dans huit villes hôtes. Dixième édition de la principale compétition du football féminin, il promet d’être un événement marquant : pour la première fois, la plus grande scène de cette discipline s’installera en Amérique du Sud.