« Le Real Madrid est en retard sur tout : une mauvaise gestion impardonnable ». C'est par ces mots incendiaires que l'ancien gardien international Santi Cañizares a ouvert le feu sur la direction de la Maison Blanche, sur fond de polémique grandissante autour de l'avenir de la star brésilienne Vinicius Junior.

Bien que plus d'une semaine se soit écoulée depuis la fin de la Coupe du monde et l'élimination précoce de la sélection brésilienne dans le tournoi, le flou continue d'entourer le dossier de la prolongation du contrat de Vinicius, qui expire en juin 2027, alors que le joueur menace clairement de partir libre en cas d'absence d'accord avant cette échéance.

Ce qui a été rapporté par les médias anglais a encore compliqué la situation : Arsenal serait prêt à débourser une somme colossale pour s'attacher les services du joueur de 25 ans, au moment même où le Real Madrid se rapproche de boucler la signature du jeune ailier ivoirien Yan Diomandé, ce qui a ouvert la porte aux spéculations sur l'avenir de Vinicius au sein du Santiago Bernabéu.

Une large partie des observateurs estime que la direction du Real Madrid a mal géré ce dossier sensible, un avis clairement exprimé par l'ancien gardien du Real Madrid Santi Cañizares lors de son passage dans l'émission « Tiempo de Juego » sur la radio Cadena COPE.

Cañizares a affirmé que le silence entourant l'avenir de Vinicius portait des signaux inquiétants, déclarant : « Plus on parle d'un joueur, moins il a de chances de partir. »

Il a ajouté sur un ton acerbe : « Le Real Madrid est en retard sur tout. S'il est vrai qu'il n'a pas de contrat signé, alors le club est obligé de le vendre. On ne peut pas perdre 100 millions d'euros ou plus en laissant expirer le contrat d'un joueur. Je ne pense pas que cela arrivera. C'est une mauvaise gestion impardonnable. »