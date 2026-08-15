Les négociations entre le Barça et Manchester City se poursuivent au sujet du transfert de Rodri, après que le club anglais a refusé une troisième offre présentée par les Blaugranas pour recruter le milieu de terrain espagnol. City reste attaché à son exigence financière de 80 millions d'euros, selon« Radio Monte Carlo » en France.

Les négociations entre les deux clubs ont débuté il y a plus d'une semaine, après que Rodri a fait du Barça sa destination préférée, devançant le Real Madrid.

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Manchester City envisageait au départ de prolonger le contrat de Rodri, mais a finalement décidé de respecter le souhait du joueur, tout en soulignant dans le même temps qu'il ne faciliterait pas son départ. Le club anglais a fixé un prix de 80 millions d'euros, refusant l'idée de le vendre pour une somme inférieure.

Le Barça a entamé ses démarches avec une première offre d'une valeur d'environ 50 millions d'euros, mais elle a été rapidement refusée par Manchester City.

Le club catalan a relevé sa deuxième offre à environ 70 millions d'euros, mais Manchester City l'a également refusée, estimant que la contrepartie financière restait loin de ses exigences.

Malgré le refus des première et deuxième offres, le Barça est revenu avec une troisième proposition dans l'espoir de conclure l'affaire, mais Manchester City l'a de nouveau refusée, selon le média français.

La décision est désormais entre les mains du champion de Liga, qui sera tenu de se rapprocher davantage des 80 millions d'euros réclamés par Manchester City s'il veut boucler un transfert qui s'annonce complexe, à l'image des négociations concernant Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.