En réponse aux allégations d’Ibrahimović, un expert en arbitrage affirme que l’annulation du but de l’Iran face à l’Égypte est une décision justifiée

L'expert en arbitrage Andy Davies a confirmé la validité de la décision du Polonais Szymon Marciniak, arbitre de la rencontre Égypte-Iran de la Coupe du monde 2026, d'annuler un but inscrit en fin de match par l'équipe asiatique pour position de hors-jeu.

L’annulation de ce but iranien en toute fin de match, ce samedi lors de la troisième journée de la phase de groupes, a provoqué une vive polémique : de nombreux observateurs estimaient que la présence d’un défenseur égyptien plus proche de la ligne de but que l’attaquant iranien rendait la réalisation valable.

De son côté, Zlatan Ibrahimović, la légende suédoise, a critiqué la décision de l’arbitre sur la chaîne américaine « Fox Sports », la qualifiant d’injustifiée envers l’Iran.

« J’ai revu le ralenti de ce but encore et encore, et je ne comprends toujours pas comment il a pu être jugé hors-jeu ! », a-t-il déclaré d’un ton furieux. « Lorsque l’on décide d’annuler un but susceptible de sceller le sort et l’avenir de tout un pays en Coupe du monde, il faut en être sûr à 100 %, et non pas se contenter de deviner derrière un écran numérique. »

Khalilzadeh avait inscrit ce but dans le temps additionnel de la seconde période, ce qui aurait offert à l’Iran une victoire précieuse et la deuxième place du groupe 7. Après l’annulation, la rencontre s’est conclue sur le score de 1-1, permettant à l’Égypte de prendre la deuxième place, tandis que les Iraniens doivent désormais espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour se qualifier.

L’ancien arbitre international anglais Andy Davies, qui a fait partie de l’élite arbitrale en Angleterre, a confirmé que la décision du VAR était conforme aux règles du jeu.

Interrogé sur la chaîne américaine ESPN, l’ancien arbitre a expliqué que la vérification avait été « immédiate et évidente » : les lignes de hors-jeu indiquaient que le pied du défenseur iranien Shuja Khalilzadeh était devant le deuxième dernier défenseur au moment de la passe, justifiant ainsi l’intervention du VAR et l’annulation du but.

De nombreux observateurs ont focalisé leur attention sur la présence d’un défenseur égyptien plus proche de la ligne de but que l’attaquant iranien, estimant que cela suffisait à valider l’action. Cependant, la règle exige qu’il y ait deux défenseurs entre l’attaquant et la ligne de but au moment de la passe, et non un seul.

Il précise que, dans la plupart des cas, ces deux défenseurs sont le gardien et un arrière, mais qu’en cas de sortie du gardien, un autre défenseur devient le dernier joueur défensif ; un deuxième défenseur doit alors se situer derrière lui pour éviter le hors-jeu.

Dans l’action incriminée, le gardien égyptien était largement sorti de sa surface, ce qui a fait du défenseur visible en haut de l’écran le dernier rempart effectif.

Il ne restait donc qu’un seul défenseur entre Khalilzadeh et la ligne de but, ce qui a bien créé une position de hors-jeu, même si l’un des défenseurs se trouvait plus près du but que l’attaquant iranien.