Ce n'était pas un simple mot lâché au hasard dans le commentaire d'une photo publiée sur Instagram, mais bien une déclaration de guerre footballistique en français pur, allumée par Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

La vedette française a enflammé les réseaux sociaux avec un message court et direct adressé à son compatriote et ami Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter Milan, à moins de 24 heures du sommet explosif qui réunira les deux équipes pour l'ouverture de la Ligue des champions.

L'étincelle initiale : de Naples à Madrid

L'histoire a commencé au stade Giuseppe-Meazza, où Thuram a conduit l'Inter Milan à une remontada folle face à Naples, lors du choc de la troisième journée du championnat italien, qui s'est soldée par une victoire des Nerazzurri 3-2.

L'attaquant français, entré en jeu au début de la seconde période alors que le score vierge dominait, a été le héros du spectacle. Après que Naples eut pris l'avantage grâce à deux buts signés Matteo Politano et Rasmus Højlund, le capitaine Lautaro Martínez a réduit l'écart (56e), avant que Thuram (82e) ne surgisse pour égaliser, laissant à Lautaro le soin de revenir arracher le but de la victoire à la dernière seconde (90e+1).

Thuram a célébré la victoire et publié des photos du match sur son compte Instagram, et la réponse est arrivée rapidement depuis Madrid.

Un message de 3 mots qui dit tout

Dans la section des commentaires, Kylian Mbappé a écrit un mot bref de deux mots seulement : « Costaud. On se voit mardi. »

Deux mots qui ont suffi à enflammer les spéculations : « Costaud » est un aveu franc du brio de son coéquipier en équipe des Bleus, et « On se voit mardi » une menace sportive élégante signifiant que la cordialité prendra fin au coup de sifflet initial à Santiago-Bernabéu.

Le message de Mbappé a suscité de vives réactions parmi les supporters des deux équipes, et beaucoup l'ont considéré comme le prélude à un duel franco-français au cœur d'une bataille hispano-italienne.