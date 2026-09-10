Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a réagi à la nomination par José Mourinho, son homologue du Real Madrid, du Français Kylian Mbappé pour remporter le Ballon d'Or 2026, en soulignant que le jeune Espagnol Lamine Yamal le méritait davantage.

Yamal a continué d'écrire de nouveaux chapitres de son parcours exceptionnel, après avoir vécu une soirée historique lors de la large victoire face au Feyenoord (5-1), hier soir mercredi, en Ligue des champions.

Yamal ne s'est pas contenté de son brio habituel, après avoir contribué directement au festival offensif du Barça en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives, mais il a également décroché deux exploits historiques, devenant le plus jeune capitaine de l'histoire du club, avant d'inscrire le premier coup franc direct de sa carrière sous le maillot catalan.

Le plus jeune capitaine de l'histoire du Barça

Yamal a reçu le brassard de capitaine à la 71e minute, après la sortie de Raphinha, quelques minutes après que Pedri eut lui aussi quitté la rencontre.

À 19 ans et 59 jours, Yamal est devenu le plus jeune joueur à porter le brassard de capitaine du Barça lors d'un match officiel, dépassant le précédent record détenu par Bojan Krkić, qui avait porté le brassard à 20 ans et 56 jours lors d'un match de Coupe du Roi en 2010.

Yamal n'a pas attendu longtemps pour laisser son empreinte après avoir reçu le brassard, puisqu'il a inscrit quelques minutes plus tard le premier but sur coup franc direct de sa carrière, profitant d'une erreur de placement du mur du Feyenoord pour tromper le gardien Timon Wellenreuther à la 77e minute.

Il aura fallu à la star du Barça 156 matchs sous le maillot du club pour ouvrir son compteur sur coups francs directs.

Flick voit Yamal Ballon d'Or

Après le match, Flick n'a pas hésité à afficher clairement sa position au sujet de la course au Ballon d'Or 2026, affirmant que Yamal méritait le trophée.

Flick a déclaré, dans des propos rapportés par le réseau ESPN : « C'est mon joueur, Lamine est un joueur du Barça et il mérite le Ballon d'Or. »

L'entraîneur allemand a ajouté : « Lamine possède une qualité exceptionnelle, c'est un joueur unique. Personne ne propose ce qu'il propose sur le terrain. »

Flick ne s'est pas contenté de louer Yamal, il a également exprimé ses regrets quant à l'absence de Raphinha et Pedri de la liste des trente nommés au Ballon d'Or, affirmant que le duo en avait fait assez pour figurer sur la liste.

Il a dit : « Raphinha a livré un match remarquable, et lui comme Pedri auraient dû figurer sur la liste. Tous deux sont d'excellents joueurs, mais c'est une chose que nous ne pouvons pas changer. »

Van Bronckhorst rejoint la liste des soutiens

Le soutien à Yamal n'est pas venu que de son entraîneur, puisqu'il a également été salué par Giovanni van Bronckhorst, l'entraîneur du Feyenoord et ancienne star du Barça, qui a affirmé que la star espagnole était capable de remporter le Ballon d'Or.

L'entraîneur néerlandais a déclaré : « À cet âge, il a déjà pratiquement tout gagné, à l'exception de la Ligue des champions. Les supporters l'adorent. »

Il a ajouté : « Il peut remporter le Ballon d'Or. Je le compare à Messi et Ronaldinho. Il peut y parvenir, la seule question est : quand ? »

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Yamal refuse de faire campagne pour le Ballon d'Or

Malgré la montée des voix réclamant l'attribution du trophée à Yamal, le joueur lui-même refuse de se lancer dans une quelconque campagne personnelle pour l'obtenir, après avoir terminé deuxième des éditions 2024 et 2025.

Yamal a déclaré avant le match contre le Feyenoord : « Je n'ai pas besoin de faire campagne pour le Ballon d'Or, et je n'y pense pas. »

Il a poursuivi : « Je suis fier de mon équipe et de la sélection de mon pays. Nous sommes champions du monde et j'ai remporté le championnat d'Espagne, je ne peux pas en demander davantage. »

Il a conclu son message en disant : « C'est votre travail à vous, les votants. Je ne vais pas commencer à supplier pour quoi que ce soit. »

Il est à rappeler que le nom du lauréat du Ballon d'Or sera annoncé le 26 octobre prochain lors d'une grande cérémonie organisée à Londres, en Angleterre.

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