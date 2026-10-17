En réponse à l'affaire des infractions : Maresca salue la « révolution de la banane » à Manchester City

Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a révélé que ses quatre enfants avaient rejoint la vague d'enthousiasme insolite qui gagne les supporters du club, après lui avoir demandé d'apporter des bananes gonflables au stade, une scène que le technicien italien espère voir se répéter lors de la rencontre face à Ipswich Town, ce samedi soir, au moment où la polémique s'intensifie autour du club après le verdict rendu dans l'affaire des infractions financières.

City s'apprête à disputer son premier match à domicile en Premier League depuis l'annonce du verdict, avec la perspective de voir les tribunes se transformer en une mer de jaune, après l'apparition des bananes gonflables dans les tribunes réservées aux supporters du club lors de la victoire contre Liverpool lors de la précédente journée.

Maresca a déclaré, dans des propos rapportés par le journal «The Sun» : «C'est formidable ! J'espère voir beaucoup de bananes dans le stade. Je ne connaissais pas l'histoire derrière ce phénomène.»

Le technicien italien a ajouté : «Cela crée une belle ambiance pour les supporters et pour tous ceux qui sont dans le stade. J'ai quatre enfants, et ils me l'ont déjà demandé. Ils seront au stade, et on verra ce qui se passera.»

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Le phénomène des bananes gonflables remonte aux années 1980 et 1990, lorsque Manchester City naviguait entre la deuxième et la troisième division, avant de revenir en force ces derniers temps comme symbole de la fidélité des supporters et comme réponse ironique aux pressions et aux critiques dont le club fait l'objet, dans un contexte de craintes de sanctions pouvant aller jusqu'à la relégation.

Selon le journal, Manchester City a commandé près de 11 000 bananes gonflables auprès d'une société appartenant à Imre Varadi, ancien attaquant du club connu sous le surnom d'«Imre Banana». Une invitation lui a également été adressée pour assister au match en tant qu'invité spécial.

Les informations indiquent que la direction du club avait d'abord envisagé de fournir 60 000 ballons, un chiffre proche de la capacité totale de l'Etihad Stadium, qui s'élève à environ 61 000 spectateurs.

Cette ambiance intervient alors que City continue de nier toute infraction, maintenant son appel contre le verdict rendu dans l'affaire, laquelle porte sur l'utilisation de contrats qualifiés de fictifs par les instances concernées, dans le but de gonfler les revenus d'environ 830 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.