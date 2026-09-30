Andy Burnham, le Premier ministre britannique, a exprimé sa vive inquiétude à l'idée que les propriétaires du club de Manchester City vendent le club, après sa condamnation pour la plupart des 115 chefs d'accusation retenus contre lui pour violation des règles financières de la Premier League anglaise.

Une commission indépendante a conclu à la condamnation de Manchester City pour la plupart des accusations portées contre lui, un verdict que le club devrait faire appel avant l'échéance du 2 octobre, alors que City continue de nier toute infraction.

Les conclusions de la commission ont révélé que le club avait conclu des « contrats fictifs » avec plusieurs partenaires commerciaux dans le cadre d'un stratagème visant à dissimuler un financement secret dépassant les 830 millions de livres sterling, tandis que la Premier League a affirmé que City avait « enfreint les règles de la Ligue de manière systématique pendant près d'une décennie ».

Cela survient au moment où l'organisme indépendant de régulation du football, créé par le gouvernement en 2025, a déclaré que l'affaire soulevait des « questions graves », indiquant qu'il étudierait les options disponibles, y compris le retrait de la licence de propriété du club à ses propriétaires, une fois les procédures disciplinaires terminées.

La commission devrait tenir une audience pour déterminer la sanction, qui pourrait durer plusieurs mois, les sanctions possibles allant d'une lourde amende financière, à un retrait de points, à une exclusion de la Premier League, jusqu'au retrait des huit titres remportés par le club durant la période concernée.

Burnham : leur perte serait catastrophique

Interrogé par Chris Mason, le rédacteur politique de la BBC, sur son éventuelle inquiétude quant à une vente du club par les propriétaires de City, Burnham a déclaré ce mercredi : « Je serais extrêmement inquiet de les perdre. »

Burnham, maire du Grand Manchester jusqu'en juin dernier, a ajouté : « Ils ont été un partenaire essentiel dans la construction du Manchester moderne, et assurément dans la construction de Manchester City pour en faire la puissance mondiale qu'il est aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « J'adresse mes plus vifs remerciements au City Football Group et aux autres propriétaires pour les sommes qu'ils ont injectées non seulement dans l'Etihad Stadium et le complexe qui l'entoure, mais dans la ville tout entière », affirmant qu'il était « assurément » certain que ses relations avec les propriétaires du club durant son mandat de maire résisteraient à l'examen.

Burnham a souligné que les propriétaires du club depuis 2008, sous la direction du cheikh Mansour, vice-Premier ministre des Émirats arabes unis, avaient investi massivement dans la ville.

Une défense de City depuis le fief d'Everton

Burnham a fait ses déclarations depuis le Hill Dickinson Stadium, le fief d'Everton, l'équipe qu'il supporte, dans une ironie remarquable, puisque Everton lui-même avait rencontré un problème avec les règles financières lorsqu'il avait été accusé et s'était vu retirer 10 points pour des infractions mineures en novembre 2023, une sanction ramenée à 6 points après appel.

Burnham a déclaré : « Everton s'est trouvé dans cette situation il y a quelques années, et vous vous souvenez peut-être que j'avais défendu Everton dans cette affaire parce que je reste profondément convaincu qu'il n'a pas été traité équitablement. Je me souviens que les gens condamnaient Everton à l'époque, et avec le recul, je pense que beaucoup diront que la manière dont l'affaire a été traitée n'était pas juste. »

Il a conclu : « Il est décevant que les gens se précipitent pour rendre des jugements. Beaucoup est en jeu pour les supporters de Manchester City, pour le club et pour la ville de Manchester elle-même, mais ce serait une erreur de ma part d'intervenir. »

De son côté, Manchester City a publié un communiqué dans lequel il a exprimé sa « déception et sa surprise face à l'avis de la commission de la Premier League », affirmant son innocence sur toutes les accusations.



