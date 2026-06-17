En rejoignant la Major League Soccer, Messi met l’Amérique du Nord sur la carte du football mondial

Lors d’une nouvelle soirée magique, Lionel Messi a répondu à tous les records et à ses adversaires à sa manière. Le capitaine argentin n’a pas seulement mené son équipe ; il a réécrit l’histoire de la Coupe du monde, prouvant qu’pour les joueurs d’exception, l’âge n’est qu’un chiffre.

La star du ballon rond, capitaine de l’Inter Miami, a poursuivi sa moisson de records en guidant l’Albiceleste vers un large succès face à l’Algérie et en inscrivant un triplé historique qui l’a propulsé en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec la légende allemande Miroslav Klose (16 buts chacun).

Son éclat est intervenu à un moment clé : quelques heures plus tôt, Kylian Mbappé avait inscrit un doublé pour porter son total à 14 buts et prendre provisoirement la tête du classement des buteurs. mais la réplique n’a pas tardé : en inscrivant un triplé avec sa précision, son sang-froid et sa détermination habituels, le joueur de 38 ans a repris le trône, démontrant que la passion ne vieillit pas.

Cet exploit est d’autant plus remarquable que Messi l’a réalisé alors qu’il évolue désormais en Major League Soccer (MLS) avec l’Inter Miami, club qu’il a rejoint en juillet 2023. Depuis son arrivée, tous les regards se tournent vers la MLS, où des stars comme Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Son Heung-min et Hugo Lloris l’ont suivi. Cette révolution footballistique porte avant tout la marque de l’influence de Messi.

Grâce à ce triplé, l’Argentin devient le premier joueur en activité dans la MLS à signer un « hat-trick » en Coupe du monde, enrichissant un palmarès déjà étoffé de titres et de records. Son exploit dépasse le simple fait personnel : il envoie un signal fort sur le niveau et la valeur du championnat qu’il représente.

Le capitaine de l’Albiceleste aborde désormais deux défis majeurs : D’abord, il doit mener l’Argentine à la défense de son titre dans ce qui pourrait être son dernier grand tournoi international, avec deux matches de groupe face à l’Autriche et à la Jordanie avant d’aborder les phases à élimination directe. Ensuite, il vise à poursuivre la gloire avec l’Inter Miami, club devenu une véritable force de frappe depuis son arrivée.