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Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne, souhaite voir un nouveau président à la tête de la Fédération internationale de football, la FIFA, au cours de l'année 2027, adressant de vives critiques à la direction actuelle présidée par Gianni Infantino et estimant que le changement est devenu nécessaire après la polémique qui a entouré l'instance ces derniers temps.

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Infantino, âgé de 56 ans, cherche à obtenir un nouveau mandat lors de l'élection prévue en mars prochain dans la capitale marocaine, Rabat, face à la concurrence de Kozo Tashima, 68 ans, et de Ramon Vega, 55 ans, dans la course à la présidence de la Fédération internationale.

Klopp n'a pas caché son opposition à la situation actuelle au sein de la FIFA, affirmant que l'opinion dominante penche désormais vers la nécessité d'un changement. Il a déclaré : « L'avis est maintenant unanime : un changement serait logique. Je pensais que les choses ne pourraient pas empirer après Sepp Blatter, mais nous en sommes arrivés à ce stade. »

L'entraîneur allemand a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Sky Allemagne », que le football a besoin d'une direction qui place l'intérêt du jeu au premier plan, loin des intérêts financiers, soulignant qu'il existe des personnes capables d'assumer cette responsabilité sans rechercher de gains personnels.

Il a poursuivi ses déclarations : « Il y a certainement des gens qui s'intéressent vraiment au football et qui n'ont aucun intérêt financier. Si l'un d'eux venait à occuper ce poste, ce serait extrêmement positif. »

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Les déclarations de Klopp interviennent dans un contexte marqué par une série de situations controversées liées à la présidence d'Infantino au cours de l'année écoulée, à commencer par la remise du prix FIFA de la paix au président américain Donald Trump, un prix qui n'a pas été reconduit cette année, jusqu'à d'autres décisions et prises de position qui ont soulevé des interrogations sur la manière dont est gérée la Fédération internationale.

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L'affaire Folarin Balogun, attaquant des États-Unis, lors de la Coupe du monde 2026 a également suscité une large polémique, après l'annulation du carton rouge reçu par le joueur à la suite d'une intervention du président américain, un épisode qui a accentué les critiques adressées à la Fédération internationale et à la nature de la relation entre sa direction et certaines personnalités politiques.

La polémique s'est également étendue aux projets de vente de parts des droits de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, ce qui a ajouté un nouveau dossier aux critiques relatives à la gestion du tournoi et à son avenir commercial, à un moment où les appels à reconsidérer les orientations de la Fédération internationale se multiplient.

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Sur le plan sportif, l'équipe d'Allemagne aborde la dernière journée de la Ligue des nations de l'UEFA avec un moral élevé, après avoir signé une victoire 3-1 face à la Serbie, se retrouvant ainsi avec l'occasion de valider sa qualification pour les quarts de finale, lorsqu'elle affrontera les Pays-Bas demain, lundi.

Klopp a salué la force de l'équipe des Pays-Bas, qui a signé une large victoire 7-0 face à la Grèce vendredi dernier, affirmant que la confrontation à venir sera difficile. Il a déclaré : « Ils ont joué un football très vif. C'est une génération solide dotée d'immenses qualités footballistiques. Ce sera un match très palpitant, et nous espérons pouvoir limiter leur dangerosité de temps à autre. »