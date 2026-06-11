Les joueurs de l’équipe d’Allemagne prennent en charge les frais de déplacement de 600 supporters qui feront le voyage en bus pour assister à leur dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, alors que les coûts de transport durant la compétition font l’objet de vives critiques.

Les billets de train, habituellement vendus 12,90 dollars (9,50 livres sterling) reliant le centre de New York au stade MetLife, dans le New Jersey, où l’Allemagne affrontera l’Équateur lors de la dernière journée du groupe E le 25 juin à 150 dollars avant d’être abaissés à 98 dollars.

Les navettes, facturées 80 dollars au départ, ont finalement été fixées à 20 dollars. Le gouverneur du New Jersey a justifié ces hausses par le refus de la Fédération internationale de football (FIFA) de couvrir les coûts de transport.

La Fédération allemande a officialisé l’information dans un communiqué : « En raison de la hausse des coûts de transport en bus et en train à New York pendant la Coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale allemande ont organisé un transport gratuit pour 600 supporters afin qu’ils puissent assister au dernier match de la phase de groupes. »

Selon la BBC, le communiqué précise : « Joshua Kimmich et ses coéquipiers prennent en charge les frais de bus pour acheminer les supporters de New York jusqu’au stade du New Jersey afin d’assister à la rencontre face à l’Équateur ».

Les Allemands entameront leur parcours dans la Coupe du monde 2026 par une rencontre face à Curaçao dimanche prochain, puis défieront la Côte d’Ivoire lors de la deuxième journée avant de clore la phase de groupes contre l’Équateur.

Lors des Coupes du monde en Russie et au Qatar, des moyens de transport gratuits avaient été mis à la disposition des supporters pour se rendre aux matchs et dans les zones qui leur étaient réservées.

Les États-Unis s’étaient engagés à offrir le même service dans l’accord de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde 2018, mais un amendement de 2023 prévoit désormais que les supporters doivent payer des frais de transport correspondant au coût réel du trajet.