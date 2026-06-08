« En raison du départ de Van Persie, Feyenoord manque la chance de faire revenir une ancienne star »

Lutsharel Geertruida envisageait un retour au Feyenoord, mais cette option a été abandonnée après la destitution de Robin van Persie de ses fonctions d’entraîneur, selon De Telegraaf. Depuis, le défenseur a été appelé pour la Coupe du monde 2026 afin de remplacer l’arrière blessé Jurriën Timber.

Le week-end dernier, le défenseur s’est rendu au tournoi international de jeunes organisé par Van Persie à Maassluis. En marge de l’événement, l’ancien joueur du Feyenoord a longuement échangé avec l’ex-attaquant au sujet de son avenir.

Selon le journaliste Marcel van der Kraan, le défenseur aurait laissé entendre qu’il était prêt à revenir au Kuip, à condition que Van Persie reste sur le banc du Feyenoord la saison prochaine.

Ce scénario a rapidement été écarté : alors qu’il rentrait du tournoi, Geertruida a appris que Van Persie n’était plus lié au club, rendant un retour immédiatement moins probable.

Le défenseur, actuellement sans club, avait été prêté la saison passée à Sunderland par le RB Leipzig, qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat. Selon Voetbal International, son avenir ne s’inscrit pas non plus en Allemagne.

Un transfert semble donc inévitable cet été. Pour l’instant, l’international néerlandais se concentre toutefois sur sa participation à la Coupe du monde 2026.