En raison de ses liens avec Donald Trump, une plainte pourrait entraîner l’ouverture d’une enquête et la suspension de Gianni Infantino

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, pourrait être prochainement enquêté par le Comité international olympique. L’organisation de défense des droits humains « Fair Square » a en effet annoncé son intention de déposer une plainte l’accusant d’avoir violé les règles de neutralité politique en apportant son soutien au président américain Donald Trump.

En décembre 2025, l’organisation avait déjà déposé une plainte auprès de la commission d’éthique de la FIFA, s’appuyant sur plusieurs prises de position au cours desquelles Infantino, membre du CIO depuis 2020, avait manifesté « son soutien public aux actions et aux politiques » de Trump.

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Elle réclame aussi l’ouverture d’une enquête sur la création du Prix de la paix de la FIFA, décerné à Trump, afin de clarifier si cette décision émanait du Conseil de la FIFA ou d’Infantino lui-même ; agir sans mandat constituerait selon elle un « abus flagrant de pouvoir ».

Selon l’agence « Reuters », la plainte s’appuie sur l’article 15 du Code d’éthique de la FIFA, qui impose le devoir de neutralité politique aux responsables et prévoit, en cas de manquement, une amende d’au moins 10 000 francs suisses et une suspension pouvant aller jusqu’à deux ans de toute activité liée au football.

La présidente du Comité international olympique, Christy Coventry, a indiqué que le CIO n’avait pas encore été saisi, mais qu’il examinerait la plainte si elle était officiellement déposée.

Fair Square a confirmé que la FIFA a accusé réception de sa plainte en décembre, sans toutefois indiquer si une enquête serait ouverte, bien qu’elle ait été informée par courrier que le Secrétariat général pourrait lancer des investigations préliminaires sur instruction du président de la Chambre d’instruction.

Elle a par ailleurs rappelé que le dépôt d’une plainte ne conduisait pas automatiquement à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, que les plaignants n’étaient pas considérés comme des parties à l’affaire et qu’ils ne recevaient aucune information, la procédure étant confidentielle.

Une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, l’organisation avait lancé une campagne réclamant des réformes radicales au sein de la FIFA. Elle a également annoncé la semaine dernière que 50 députés européens avaient apporté leur soutien à sa plainte, rejoints par la Fédération norvégienne de football, qui a également demandé qu’une enquête soit menée sur le respect par Infantino du principe de neutralité politique, notamment en ce qui concerne l’attribution du prix de la paix à Trump.

L’organisation rappelle aussi que la FIFA a levé la suspension consécutive au carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, lui permettant ainsi de jouer contre la Belgique en huitièmes de finale, après que Trump a personnellement demandé à Infantino de réexaminer le dossier ; le président de la FIFA a toutefois nié toute ingérence dans la décision finale.