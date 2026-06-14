Le gouvernement argentin a officiellement demandé aux autorités américaines d’interdire l’accès aux stades à 13 000 supporters argentins pour les matchs de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra cet été aux États-Unis.

Tenante du titre, l’Albiceleste fait partie des principaux prétendants au sacre du mois prochain.

Le groupe de Lionel Scaloni, emmené par Lionel Messi, occupe la première place du groupe J. Il entamera sa campagne par une rencontre face à l’Algérie à Kansas City tôt mercredi matin, avant d’affronter l’Autriche puis la Jordanie dans l’optique de valider son billet pour les huitièmes de finale.

Si le monde entier suit les performances de l’Albiceleste cet été, Buenos Aires veille à ce qu’un groupe précis de supporters ne puisse pas se rendre sur le sol américain.

Selon le quotidien espagnol AS, Buenos Aires a transmis à Washington une liste d’environ 13 000 parents – pères et mères – en défaut de paiement de la pension alimentaire.

Buenos Aires estime que ces parents, défaillants dans leurs obligations financières envers leurs enfants, ne doivent pas pouvoir accéder aux stades. Le maire de la capitale, Jorge Macri, a résumé la position des autorités : « S’ils ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade. »

Cette position ferme s’inscrit dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Tribunes sûres ». Ce dispositif vise à sanctionner les parents qui financent leur déplacement au stade au détriment des besoins essentiels de leurs enfants. Selon les informations disponibles, la liste transmise aux autorités américaines comprend les personnes ayant des arriérés de pension alimentaire constatés par les tribunaux argentins.

Ces derniers mois, les autorités se sont concentrées sur la localisation des débiteurs en situation de défaut de paiement, c’est-à-dire ceux qui n’honorent pas leurs versements à l’échéance. En transmettant cette liste aux forces de l’ordre américaines, Buenos Aires espère intercepter tout fugitif financier qui tenterait de pénétrer dans un stade.

Lancée en 2023, l’initiative « Tribunes sûres » a reçu un large soutien de la société argentine. Selon les statistiques officielles, plus de quatre millions de spectateurs ont été contrôlés lors de 1 328 matchs de football. Parmi eux, 1 166 personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ont été repérées et des dizaines de mesures d’interdiction administrative ont été prononcées.

Outre les mauvais payeurs, cette liste élargie cible aussi les personnes ayant déjà commis des actes de violence dans les stades.

La ministre de la Sécurité nationale, Patricia Bullrich, a affirmé : « Cette liste compte plus de 15 000 personnes qui se verront interdire l’accès aux stades. C’est essentiel : aucun individu violent ayant déjà commis un délit dans un stade argentin ne pourra prendre part à cet événement sportif. »