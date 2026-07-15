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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En raison de la volonté du joueur et de la quête d’un remplaçant, Oulissi serait-il sur le point de rejoindre le Real Madrid ?

Mercato
M. Olise
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É.-U.

L'ailier français est l'une des principales cibles du Real Madrid lors du mercato estival.

Selon plusieurs sources journalistiques, la situation de l’ailier français Michael Oliasi, actuellement au Bayern Munich, connaît de nouveaux développements concernant un possible transfert au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Des sources fiables avaient déjà indiqué l’intérêt du Real Madrid pour le joueur, auteur d’une saison remarquable avec le Bayern Munich et de prestations convaincantes avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le journaliste fiable Santi Ona, qui s’est exprimé sur son compte personnel X, le joueur lui-même souhaite rejoindre le Real Madrid, qu’il estime être le cadre parfait pour parachever son développement.

Cette volonté coïncide avec celle du Real Madrid, qui voit en Oulissi la pièce manquante de son effectif et se dit prêt à débourser une somme record pour l’attirer.

Le club bavarois a pourtant annoncé publiquement qu’il ne comptait pas laisser partir son ailier, travaillant même à une prolongation de contrat, tout en cherchant discrètement un éventuel remplaçant.

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Selon Ouna, l’ailier entamera les discussions avec la direction bavaroise après avoir officiellement quitté la Coupe du monde 2026, mardi dernier, suite à l’élimination en demi-finale contre l’Espagne (2-0).

Rappelons qu’Oulissi a disputé 52 matchs avec le Bayern Munich la saison passée, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives, puis 7 matchs avec les Bleus lors de ce Mondial, pour 6 passes décisives sans trouver le chemin des filets.

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