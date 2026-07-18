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2026worldcup-donald-trump(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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En raison de la situation en Iran, une ancienne star du football espagnol demande l’aide de Donald Trump

Espagne vs Argentine
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É.-U.
Iran

L'administration Trump a durci les mesures de restriction sur les voyages vers les États-Unis.

L’ancien défenseur espagnol Juan Capdevila a lancé un appel au président américain Donald Trump après le rejet de sa demande d’entrée aux États-Unis, où il espérait assister à la finale de la Coupe du monde opposant l’Espagne à l’Argentine, programmée ce dimanche.

Selon l’agence « Reuters », le défenseur, membre de l’équipe d’Espagne championne du monde 2010, a expliqué que sa demande d’entrée aux États-Unis avait été rejetée en raison de sa participation à un match amical réunissant plusieurs stars de la Liga en Iran, en 2016.

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L'attaquant espagnol a commenté : « Je devrai serrer la main de Trump pour qu'il ne m'envoie pas en prison. »

Le défenseur de 48 ans a donc publié un message sur ses réseaux sociaux, dans lequel il s’adresse directement au président américain pour lui demander de l’aider à débloquer la situation.

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L'ancien défenseur de Villarreal a écrit : « On vient de m'annoncer que je ne peux pas me rendre à la finale avec mes enfants, car ma demande d'autorisation de voyage électronique a été refusée. »

L’ESTA est obligatoire pour tout voyageur exempté de visa souhaitant se rendre aux États-Unis.

Il a ajouté : « Quelqu’un pourrait-il m’aider à résoudre ce problème ?… Vous n’imaginez pas à quel point j’ai hâte d’être là-bas, avec tous mes coéquipiers de l’équipe de 2010, pour soutenir cette sélection… Je n’arrive pas à croire qu’on m’interdise l’entrée aux États-Unis et que je vais manquer un moment pareil avec mes enfants, qui aiment tellement le football. »

Dans son message, Capdevila a également cité le ministère espagnol des Sports et appelé le sénateur américain Marco Rubio à intervenir pour débloquer la situation.

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