En raison de la pollution à New York, juste avant la finale de la Coupe du monde, Donald Trump a vivement critiqué le Canada et l’a menacé

À quelques heures de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, le président américain Donald Trump a durci le ton envers le Canada. Il a imputé à Ottawa la responsabilité de la dégradation de la qualité de l’air dans le nord-est des États-Unis, due à la fumée dense provoquée par les feux de forêt, et a menacé d’imposer de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens.

Depuis plusieurs jours, New York et ses environs subissent une dégradation marquée de la qualité de l’air : des nuages de fumée issus des incendies qui ravagent le Canada ont recouvert une large partie du nord des États-Unis, dont la région accueillant la finale au stade MetLife, dans le New Jersey.

Sur Truth Social, il a écrit : « Les États-Unis sont inutilement exposés à un air sale, pollué et dangereux pour la santé, ce qui est tout à fait inacceptable », affirmant qu’il allait prendre contact avec le Premier ministre canadien Mark Carney pour discuter de cette crise.

Il a accusé Ottawa de négligence dans la gestion forestière, affirmant que des travaux d’entretien et de débroussaillage auraient pu limiter la propagation des incendies, avant de brandir la menace de nouveaux droits de douane en raison de ce qu’il qualifie de « négligence délibérée ».

De son côté, la ministre canadienne des Situations d’urgence, Eleanor Olshivsky, a affirmé que les deux gouvernements restaient en contact permanent, rappelant la longue tradition de coopération entre le Canada et les États-Unis dans la lutte contre les feux de forêt.

Elle a rappelé que le Canada avait investi près de 12 milliards de dollars depuis 2020 dans des programmes de protection des forêts et de prévention des incendies, afin de réduire les risques de catastrophes environnementales.

Selon le Centre conjoint canadien de lutte contre les feux de forêt, quelque 950 incendies sont actuellement actifs, dont une majorité demeure hors de contrôle, surtout en Ontario.

Aux États-Unis, Détroit arrive en tête du classement des villes les plus polluées au monde selon l’indice du site « IQAir », tandis que Washington et Chicago figurent parmi les agglomérations les plus affectées ; les autorités ont recommandé à la population d’éviter de rester à l’air libre ou de porter des masques si nécessaire.

Cette situation suscite des inquiétudes quant à l’impact de la qualité de l’air sur la finale de la Coupe du monde, d’autant plus que le match se déroulera dans un stade à ciel ouvert, alors qu’un brouillard jaune a recouvert le ciel de New York ces derniers jours, masquant par moments les monuments de la ligne d’horizon de Manhattan.

Si la qualité de l’air s’est légèrement améliorée, le service météorologique américain prévient qu’une nouvelle vague de fumée est possible avant que les orages attendus ce week-end ne viennent progressivement nettoyer l’atmosphère.

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