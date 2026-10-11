Pour Joshua Kimmich, le match de Bundesliga du FC Bayern sur la pelouse du FC Augsburg a marqué un retour rapide à l’endroit où les récents débats autour de sa personne avaient commencé. Neuf jours plus tôt, Kimmich avait livré une prestation extrêmement malheureuse lors de la défaite 1-0 de l’Allemagne contre la Grèce à Augsburg.

Ensuite, le capitaine de 31 ans a dû quitter le rassemblement comme prévu dans le cadre du remaniement de l’effectif. En son absence, ses coéquipiers munichois Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof ont séduit dans l’entrejeu allemand. Et les supporters comme les experts se sont aussitôt mis à débattre avec entrain de la nécessité même de Kimmich en équipe d’Allemagne.

« Honnêtement, je n’ai même pas suivi ça. Mais on se rend quand même compte qu’il se passait un peu quelque chose », a déclaré Kimmich lors de son retour à Augsburg. Le FC Bayern n’avait pas fait mieux qu’un match nul 2-2 au terme d’une rencontre folle, et Kimmich, dans l’axe du milieu de terrain, a livré une performance correcte - comme d’habitude aux côtés de Pavlovic.

En rappelant son statut de titulaire de longue date au sein de l’équipe d’Allemagne, Kimmich s’est montré volontairement serein au sujet de ces débats : « Cela fait maintenant onze ans que j’en fais partie. Je sais comment fonctionne ce milieu. La seule chose sur laquelle je peux et dois me concentrer, c’est ma performance. C’est ce que je fais. C’est ce que j’ai fait ces onze dernières années. Et je vais continuer à le faire. Au final, ce sont toujours les meilleurs qui jouent. Ces dix dernières années, j’ai plutôt bien réussi à faire partie des meilleurs. »

Max Eberl fulmine à cause des débats « absurdes » autour de Joshua Kimmich

Le directeur sportif Max Eberl a quant à lui vigoureusement pris la défense de Kimmich. « J’ai vu que les qualités de Joshua Kimmich étaient remises en question. Je trouve cela absolument absurde », a déclaré Eberl. « C’est un leader qui montre la voie. Oui, il est aussi en quelque sorte le visage d’une équipe qui n’a pas connu beaucoup de succès dans les tournois ces dernières années. Mais pour moi, Joshua Kimmich est un joueur allemand exceptionnel. Nous devrions être heureux d’avoir un tel joueur dans nos rangs. »

Kimmich lui-même voulait absolument rester avec l’équipe d’Allemagne après sa bévue contre la Grèce et avait fait connaître ce souhait publiquement comme en interne. Mais le sélectionneur Jürgen Klopp est resté ferme et a même encore alimenté les débats par une petite phrase désinvolte. « Je peux le dire à Jo », a expliqué Klopp : « Plus on demande souvent quelque chose, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. »

Kimmich affirme toutefois ne pas être contrarié par l’attitude et les déclarations de Klopp. La possibilité de rester, malgré sa faible performance contre la Grèce, il l’avait apparemment pressentie dès le tout premier match international contre les Pays-Bas (1-1). Et ce, en raison de la blessure de son coéquipier munichois Jamal Musiala. Il devait en principe rester avec l’équipe pendant toute la séquence internationale, mais il s’est alors déchiré une fibre musculaire à l’échauffement contre les Pays-Bas et a dû repartir.

« Après ça, je me suis dit : Jamal était prévu pour les deux semaines, peut-être qu’une porte allait de nouveau s’ouvrir », a expliqué Kimmich. Hormis Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck et Serge Gnabry, ce sont finalement seulement les trois débutants Philipp Treu, Yannik Engelhardt et Bambase Conte qui sont restés dans le groupe après le remaniement de l’effectif, et non Kimmich.

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