En raison de l’état de la pelouse, une nouvelle polémique éclate à la veille de la finale de la Coupe du monde

À quelques minutes du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, une polémique a éclaté entre la Fédération internationale de football (FIFA) et l’État du New Jersey.

Selon le site « Foot Mercato », qui cite le journal « New York Times », la FIFA a mis en vente sur son site internet des morceaux de la pelouse du stade « MetLife », qui accueillera la finale, enrobés de résine, à des prix pouvant atteindre 3 000 dollars pièce.

Les autorités du New Jersey s’y opposent fermement, rappelant que la rénovation du stade a coûté 13 millions de dollars d’argent public et que l’infrastructure leur appartient.

La FIFA rétorque qu’elle ne touchera qu’une commission inférieure à 5 % du chiffre d’affaires, le reste étant destiné au comité d’organisation local.

L’Espagne vise un deuxième sacre mondial après 2010.

De son côté, l’Argentine vise un deuxième sacre consécutif et un quatrième au total.