Le FC Barcelone aborde le mercato estival avec méthode pour étudier toutes les opportunités. Le club catalan suit de près la situation du défenseur néerlandais Micky van de Ven à Tottenham Hotspur.

Selon Marca, qui cite la presse anglaise, le Néerlandais n’a pas encore prolongé son contrat. Il lui reste deux ans de contrat avec les Spurs, plus une option d’une année supplémentaire.

Si les discussions autour d’une prolongation ont commencé depuis plusieurs semaines, les médias britanniques assurent que les négociations sont actuellement au point mort.

Le défenseur de 25 ans est un pilier de l’équipe de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui le présente comme le meilleur défenseur central gaucher de la Premier League grâce à son physique imposant (1,93 m) et à sa polyvalence. sans oublier sa souplesse tactique et sa capacité à dépanner à gauche.

La tâche s’annonce toutefois ardue pour les Blaugrana. car le Barça n’est pas seul sur le coup : plusieurs cadors de Premier League le surveillent aussi, séduits par sa saison exceptionnelle (45 matchs, 7 buts, 1 passe décisive).

Internationalement, Van de Ven traverse également un moment charnière : il a disputé l’intégralité de la rencontre d’ouverture de la Coupe du monde des Pays-Bas, conclue sur le score de 2-2 face au Japon, et le sélectionneur Ronald Koeman l’a d’ailleurs aligné d’entrée au poste d’arrière gauche, confirmant sa valeur sur le marché des transferts européen.