En raison de l’apparition du drapeau marocain, un joueur algérien se retrouve au cœur d’une vive polémique

Le retrait du drapeau marocain du maillot de l’Algérien Houari Farhani, défenseur de l’Olympique de Safi, a provoqué une vive polémique après le match aller des demi-finales de la Ligue des champions de la Confédération africaine. La rencontre face à l’Union Sportive de la Capitale algérienne s’est soldée par un match nul et vierge au stade du 5-Juillet, ce samedi.

Pour calmer la polémique, Farhani a rapidement diffusé une vidéo dans laquelle il présente ses excuses au public marocain.

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Au cœur d’une série de décisions arbitrales controversées, le club safiot a réussi à arracher le match nul sur la pelouse de l’Union.

Apparu dans la séquence vêtu du maillot de l’Olympique de Safi floqué du drapeau marocain, le joueur a assumé l’erreur.

Le joueur a expliqué qu’il s’agissait d’« une erreur du bagagiste », ajoutant qu’il n’y avait pas prêté attention car il était concentré sur la rencontre. La situation a été rectifiée en deuxième période.

Farhani avait déjà disputé plusieurs matchs avec le maillot complet d’Oujda, sans aucun changement, mais, pour cette rencontre, le drapeau marocain avait disparu de son maillot dès l’échauffement, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des supporters et des observateurs.