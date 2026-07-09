En raison d’une serviette… Une chaîne de restauration rapide a raillé les joueurs marocains à la veille de leur affrontement avec la France

La chaîne de restauration rapide KFC a provoqué un vif émoi sur les réseaux sociaux en raillant l’équipe du Maroc à la veille de son quart de finale très attendu face à la France lors de la Coupe du monde 2026.

Les « Lions de l’Atlas » s’apprêtent à croiser les « Bleus » dans un match teinté de revanche, deux ans après leur élimination en demi-finale de l’édition 2022.

Peu avant le coup d’envoi, le compte officiel de KFC France a publié un message sarcastique : « Pour des raisons évidentes, il n’y aura pas de serviettes disponibles dans nos restaurants aujourd’hui. »

Selon le site spécialisé Foot Mercato, ce message a immédiatement suscité l’intérêt des supporters, beaucoup y voyant une allusion ironique à l’incident survenu lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, lorsque les caméras avaient filmé plusieurs joueurs de l’équipe nationale marocaine en train de prendre la serviette d’Édouard Mendy, le gardien de but du Sénégal, pendant le match.

Ce message a aussitôt rappelé l’épisode controversé et alimenté les moqueries à la veille du choc très attendu entre le Maroc et la France, l’un des affiches majeures des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les hommes de Walid Regragui visent une nouvelle place en demi-finale, tandis que les Bleus de Didier Deschamps entendent préserver leurs chances de conserver leur couronne mondiale.

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