Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et directeur du réseau de chaînes « beIN Sports », fait l'objet d'une enquête judiciaire de la part des autorités françaises pour soupçon de conflit d'intérêts, selon ce qu'a annoncé le parquet de Paris ce dimanche.

Selon le journal espagnol « Marca », l'enquête judiciaire porte sur l'intervention d'Al-Khelaïfi dans l'attribution des droits de diffusion télévisée du championnat de France de football durant l'été 2024, ce qui a conduit l'association anticorruption « Anticor » à déposer une plainte officielle.

Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une enquête officielle au cours du mois d'avril dernier, confiée à la brigade financière de lutte contre la corruption, une information révélée par le journal français « L'Équipe ».

Le journal a confirmé qu'Al-Khelaïfi était intervenu au mois de juillet 2024 pour conclure un accord de diffusion des matches du championnat de France conjointement entre la plateforme britannique « DAZN » et le réseau « beIN Sports », la première plateforme ayant versé 400 millions d'euros pour la diffusion de 8 matches, tandis que la seconde partie a payé 100 millions d'euros supplémentaires pour un match.

L'entourage proche d'Al-Khelaïfi a précisé que le président du Paris Saint-Germain avait présenté cette offre à la demande d'un certain nombre de présidents de clubs qui craignaient de ne pas parvenir à un accord financier satisfaisant.

La plateforme « DAZN » a mis fin à sa présence dans ce contrat après s'en être retirée faute d'avoir réalisé les bénéfices escomptés, ce qui a contraint la Ligue de football professionnel française à lancer sa propre chaîne de télévision pour diffuser les matches du championnat.

L'association « Anticor » a estimé que l'intervention d'Al-Khelaïfi visait à « influencer la décision du conseil d'administration de la Ligue en faveur de la société qu'il préside », à savoir le réseau « beIN Sports ».

Nicolas de Tavernost, qui occupait alors le poste de président de la chaîne « Ligue+ » créée par la Ligue de football professionnel française pour retransmettre le championnat, avait dénoncé un soupçon de conflit d'intérêts similaire au cours de l'hiver dernier.

De Tavernost avait pratiquement conclu un accord avec la Fédération internationale de football « FIFA » pour retransmettre l'ensemble des matches de la Coupe du monde aux États-Unis d'Amérique, et en avait informé les présidents de clubs, parmi lesquels figurait Al-Khelaïfi.



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