En raison d’un violent orage accompagné de foudre, le coup d’envoi du match Mexique-Équateur, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a été reporté à quelques minutes de son horaire initial.

Le coup d’envoi était initialement prévu à 4 h du matin, heure de La Mecque, dans le mythique stade Azteca de Mexico. Des milliers de supporters présents dans les tribunes ont donc patienté, comme le rapporte le journal britannique The Sun, en attendant la décision finale concernant l’heure du coup d’envoi.

Le comité d’organisation a finalement décidé de reporter le coup d’envoi d’une heure, fixant la nouvelle échéance à 5 h du matin, heure de La Mecque.

L’Azteca accueillera par ailleurs l’un des huitièmes de finale ce week-end, que le Mexique pourrait disputer s’il se qualifie ; il affronterait alors le vainqueur du match Angleterre-République démocratique du Congo.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la météo perturbe le Mondial 2026 : lors du match France-Irak à Philadelphie, la rencontre avait déjà été interrompue deux heures en raison d’un violent orage.

Pendant cette rencontre, les spectateurs ont été invités à se mettre à l’abri à l’intérieur du stade à la fin de la première mi-temps, tandis que les joueurs regagnaient les vestiaires, avant que la rencontre ne reprenne une fois les conditions météorologiques améliorées ; les deux équipes ont alors dû effectuer un nouvel échauffement en raison de la durée de l’interruption.

Selon le protocole de sécurité du tournoi, tout match doit être interrompu ou reporté dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de huit miles (environ 13 kilomètres) autour du stade, et la reprise n’est autorisée qu’au moins 15 minutes après le dernier éclair enregistré.

Si des orages ont déjà plané sur plusieurs rencontres depuis le début de la compétition, la plupart des matchs ont néanmoins pu démarrer à l’heure. Les organisateurs de Mexique-Équateur restent donc en alerte météo et n’autoriseront le coup d’envoi qu’après un net mieux.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le gagnant du match Angleterre-République démocratique du Congo, dont l’issue sera connue ce mercredi soir.