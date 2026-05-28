En raison d’un comportement jugé inacceptable, l’entraîneur Ron Jans a décidé d’exclure immédiatement un joueur de l’effectif du FC Utrecht

Le FC Utrecht traverse une période d’agitation. Le milieu allemand Can Bozdogan a été écarté par l’entraîneur Ron Jans après avoir exprimé son mécontentement concernant son statut de remplaçant ces derniers temps, selon les informations d’Edjeuitnoord, observateur fiable du club.

Selon cette source, le milieu de terrain s’est présenté dans le bureau du technicien le lendemain de la rencontre face au SC Heerenveen (victoire 3-2, jeudi dernier), manifestant son agacement de ne pas avoir pu remplacer Engwanda, touché par une blessure.

L’entraîneur, qui a depuis quitté ses fonctions, n’a pas apprécié et a écarté le milieu allemand de la sélection pour la finale des barrages contre l’Ajax (1-1, défaite aux tirs au but).

Depuis, le milieu de terrain ne s’est plus présenté au club. Lundi, il était absent de la fête de fin de saison ; il semble avoir disputé son dernier match sous les couleurs utrechtoises.

Le milieu de terrain de 25 ans est en fin de contrat à Utrecht et peut donc être recruté sans indemnité de transfert cet été par les clubs intéressés.

Cette saison, il n’a disputé que dix-huit matchs avec les Blanc et Bleu, en partie à cause d’une blessure persistante au pied, et a inscrit un seul but.