En provenance du Portugal – Sporting Lisbonne : Hjulmand a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers ; il souhaite se lancer dans une nouvelle aventure. Que sait-on du Milan ?

Morten Hjulmand s’impose comme un joueur à surveiller de près sur le marché des transferts et pour l’avenir du milieu de terrain du Milan. Le nouvel entraîneur des Rossoneri, le Portugais Ruben Amorim, est en effet un grand admirateur du Danois depuis leur collaboration au Sporting Lisbonne.

Selon le média portugais Record, généralement bien informé, lejoueur aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique. Le milieu danois, qui connaît bien la Serie A pour avoir porté les couleurs de Lecce, serait partant pour un nouveau défi à l’étranger, et plus particulièrement en Italie.

Un départ était déjà envisagé l’été dernier, mais le club avait bloqué l’opération, promettant un transfert à des conditions plus favorables cet été.

Amorim a déjà cité son nom à Milan, tant il l’estime, mais le prix est élevé : il faudra débourser entre 35 et 40 millions d’euros pour l’arracher au Sporting CP, et la concurrence de plusieurs grands clubs européens sera rude.

Pour financer l’opération, leclub de la Via Aldo Rossi devra d’abord alléger son effectif au milieu de terrain, avec Bennacer et Loftus-Cheek en tête de liste pour un départ. Le cas de Musah est différent : le jeune Américain sera évalué par l’entraîneur portugais lors du stage de préparation.