En provenance de l'Atlético : le Real Madrid s'attache les services d'un nouveau joueur

Le Real Madrid a finalisé le recrutement d'un nouveau talent en provenance des rangs de son rival de l'Atlético Madrid, dans une nouvelle opération qui reflète la poursuite des transferts de joueurs entre les académies des deux pôles de la capitale espagnole ces dernières années.

Jorge Rajado, l'ailier de 20 ans, a publié une photo sur son compte Instagram sur laquelle il apparaît avec le maillot du Real Madrid, dans une allusion claire à la finalisation de son transfert vers le club merengue, quelques jours seulement après l'annonce de son départ de l'Atlético Madrid.

Le quotidien espagnol AS avait révélé que le Real Madrid s'était activé avec force pour recruter Rajado, après que le joueur a rompu son contrat avec l'Atlético au terme de 11 années passées au sein du club, se rapprochant ainsi d'un transfert chez le rival.

Le message d'adieu de Rajado à l'Atlético est venu confirmer la fin de son parcours au club, lorsqu'il a déclaré : « Le moment est venu de dire adieu à l'Atlético Madrid. »

Le joueur a ajouté : « Il m'est difficile d'expliquer ce que je ressens, car je suis arrivé ici enfant et j'ai pratiquement grandi au sein de ce club. J'y ai passé une partie très importante de ma vie, et j'emporte avec moi beaucoup de choses et de souvenirs. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Il a poursuivi sur Instagram : « J'ai vécu des moments formidables et d'autres qui ne l'étaient pas, mais j'ai appris de chacun d'eux. Le plus important pour moi, ce sont les personnes que j'ai rencontrées au cours de ces années, coéquipiers, entraîneurs et tous ceux qui ont partagé mon quotidien. »

Rajado a adressé ses remerciements à tous ceux qui l'ont aidé et lui ont fait confiance durant sa carrière, affirmant : « Il n'est pas facile de quitter un endroit qui a été ma maison pendant 11 ans, mais je pars aussi extrêmement fier d'avoir porté ce maillot et défendu ces couleurs. »

Il a conclu son message en disant : « Merci pour tout ce que vous m'avez donné durant ces années. J'emporterai avec moi beaucoup de souvenirs et, par-dessus tout, beaucoup de personnes que je n'oublierai jamais. »



Rajado avait disputé la saison dernière 16 matchs avec l'Atlético Madrid C, au cours desquels il a inscrit 4 buts. Il s'est également distingué avec l'équipe en Ligue des champions de la jeunesse, en marquant un but et un tir au but décisif.

Le transfert de Rajado vient ajouter un nouveau nom à la liste des joueurs ayant transité entre l'académie de l'Atlético Madrid et l'école du Real Madrid, après la fin de l'accord amiable entre les deux clubs en 2022.

À lire aussi :

« Le sang pour nous et la gloire pour eux » : l'entraîneur de Malaga explose après le match du Real Madrid