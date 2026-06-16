En provenance de Belgique et de France… Une intervention inattendue menace les premiers contrats de l’Al-Ahli saoudien

Le club saoudien d’Al-Ahli pourrait voir ses premiers transferts capoter lors du mercato estival à venir, en raison de l’intervention inattendue de deux formations belges et françaises.

Selon plusieurs médias, le club saoudien était sur le point de finaliser l’arrivée du défenseur gambien Aboubakar Sidi Kante, actuellement à Tromsø (Norvège), après avoir devancé le FC Cologne.

Selon le journaliste réputé Santy Ona, qui s’est exprimé sur son compte personnel sur le réseau « X », le Club de Bruges (Belgique) et Strasbourg (France) ont soumis des offres de dernière minute pour s’attacher les services du jeune défenseur.

Selon le journaliste, le club norvégien penche actuellement pour l’offre saoudienne, mais les deux formations européennes tentent de renverser la vapeur d’ici 48 heures.

Rappelons que Kante, 19 ans, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat norvégien et du football européen ; sa cote ne cesse d’ailleurs de grimper auprès des grands clubs depuis plusieurs mois.