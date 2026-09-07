Le Wydad Athletic Club a tranché sur la situation du jeune attaquant béninois Junior Olougbadi, à l'issue de la période d'essai qu'il a passée avec l'équipe première.

Selon le site marocain « Le360 Sport », le Wydad a décidé de s'attacher les services du joueur, qui est parvenu à convaincre le staff technique du club rouge durant la période d'essai qu'il a effectuée lors du stage du club dans la ville d'Agadir.

D'après une source officielle, Olougbadi a gagné la confiance du staff technique dirigé par l'entraîneur portugais Paulo Sérgio Brito, qui a pu, avec ses adjoints, apprécier les qualités techniques et physiques du joueur, avant de donner son feu vert à la direction du club pour finaliser les démarches de son recrutement.

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La même source a confirmé que la direction de la citadelle rouge est parvenue à un accord pour signer un contrat de cinq ans avec le joueur béninois.

Le club rouge devrait finaliser les démarches administratives liées à l'opération, en vue d'annoncer officiellement le recrutement du joueur dans le cadre d'un transfert surprise lors du mercato estival.