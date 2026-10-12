Alors que Manchester City fait face à des accusations de violation des règles financières de la Premier League, Paul Pogba n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique acerbe à son ancien rival.

Présent à Singapour pour des événements avec ses partenaires, dont le Grand Prix de Singapour de Formule 1, le milieu de terrain français a été interrogé sur les charges retenues contre City (115 chefs d'accusation). L'ancien joueur de Manchester United a répondu avec une ironie mordante, laissant entendre que des titres de Premier League pourraient être récupérés.

Il a ainsi plaisanté, selon le site "Foot Mercato" : "Franchement, je n'ai rien à dire. J'espère juste que cela n'aura pas d'incidence sur la Premier League et que nous pourrons récupérer deux titres".

Cette déclaration fait directement référence aux saisons durant lesquelles Manchester United a terminé derrière son voisin mancunien, actuellement visé par une enquête de grande ampleur sur de possibles irrégularités financières.

Paul Pogba a précisément évoqué les saisons 2017-2018 et 2020-2021, lorsque Manchester United avait fini deuxième de Premier League derrière Manchester City.

Joueur de Manchester United lors de ces deux saisons, le champion du monde 2018 pourrait théoriquement voir de nouveaux titres s'ajouter à son palmarès si les titres de City étaient retirés au profit du dauphin.

Cette éventualité reste toutefois une simple hypothèse, puisque les sanctions potentielles et leurs conséquences sportives dépendront des décisions prises au cours de la procédure.